ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

PKK partisinin Eş Başkanı Sezai Temelli CHP ile yaptığı işbirliğini hem ifşa etti, hem de İstanbul, Mersin, Ankara ve Adana adaylarına ültimatom verdi!

Yani Kandil ince ayar çekti!

Dedi ki;

"Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir."

"Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir."

"Zeydan Karalar seçilirse bilecektir ki Adana'daki PKK'lılar sayesinde seçilmiştir."

Mersin'de Vahap Seçer de bunu bilecek...

İzmir adayı Tunç Soyer de, Antalya adayı Muhittin Böcek de...

Adam laf olsun diye konuşmadı.

Direktif verdi!

"Ayağınızı denk alın" demeye getirdi.

Temelli, CHP ve İP adaylarına Kandil'in ince mesajını iletti.

Yani "Sakın ha verdiğiniz sözleri unutmayın, o belediyeyi başınıza geçiririz" demeye getirdi.

Kısacası kavga şimdiden başladı.

Ardından PKK'lı kayyumlar da gelir!

ABD, 15 Temmuz'un rövanşını istiyor.

Dikkat etmezsek; iş işten geçtikten sonra eyvah demek de işe yaramayacak!

Kandil isim verdi, Kemal yazdı!

Teröristleri cilalayıp yanımıza oturttu!

***

CHP'nin Adana adayı Zeydan Karalar: 'AKP'lilerin yüzde 32'si bana oy verecek' diyor!

Sahi mi?

AK Partili bazı kişiler PKK'yı değil de Hüseyin Sözlü'yü mü tehlike görüyor?!

Böyle şey olur mu?

Yani Adana PKK'ya yüzde 32'lik kızgın AK Parti oylarıyla mı teslim edilecek?!

Ayrıca Sezai Temelli'nin açıklamalarıyla ters köşe olan Mansur Yavaş gibi bir sahte senet tahsilatçısına hangi AK Partili oy verecek?

10 yıldır iş tuttuğu adama kazık atarken yakalanan adama kim oy verir?!

CIA bir yandan MOSSAD diğer yandan Türk milletini kıskaca aldılar.

Hollywood filmi izletiyorlar.

Milleti böyle havaya sokacaklar!

Bay Kemal ötede beride Türkiye'yi kötüleye kötüleye bihal oldu.

Alman basınına;

"Bize yardım edin şu 15 Temmuz'da yarım kalan işi bitirelim" mealinde açıklamalar da bulunuyor.

***

PKK sever Kati Piri'nin hazırladığı AP raporu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri de bire bir aynı.

Kati Piri;

"Suriye'ye operasyon düzenlemeyin!

Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin!

FETÖ'cü teröristler serbest kalsın!

Ayasofya cami olarak açılmasın!

Nükleer santral inşaatı dursun!

Akdeniz'de Rumlar'ın dediği olsun!

PKK terör listesinden çıkarılsın" diyor!

Aynısını Bay Kemal de söylemiş;

"Suriye'de ne işimiz var. Afrin'e girmeyelim. YPG bize saldırmaz" diyerek operasyonlara karşı çıkmıştı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, "Türkiye Akdeniz'de doğalgaz ve petrol aramasın" diyerek Rumların sözcülüğüne soyunmuştu.

Kılıçdaroğlu, İmralı canisinin serbest kalmasına bile yeşil ışık yaktı.

PKK ile anlaşan Bay Kemal ve ortaklarının listeleri boşuna PKK'lı kaynamıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu gerçeği anlatmak için il il, ilçe ilçe geziyor!

Müthiş bilgiler paylaşıyor!

Ama Erdoğan düşmanlığıyla morfinlenenlerin ne gözleri görüyor ne de kulakları işitiyor.

Basiretimiz mi bağlandı acaba?