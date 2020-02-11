ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan; "PKK dimdik ayakta" diyor!

Kimden cesaret alıyorsa!

Bay Kemal, HDPKK ile ortak değil mi?

Mustafa Kemal'in partisini Apo'nun partisine nasıl dönüştürdüler gördünüz mü?

CHP'lilerin gözleri kör galiba!

HDP il binaları önünde çocukları dağa kaldırılan anne ve babaların çığlığını da duymuyorlar.

Kulakları da sağır!

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu duymuyor!

Sizde mi duymuyorsunuz?

PKK'yı, CHP'yi ve ortaklarını HDP binaları önünde günlerdir evlat nöbeti tutan Kürt anne ve babaların feryatları bitirecek...

Diyarbakır'dan sonra İzmir HDP İl binası önünde de evladı dağa kaçırılan bir baba eyleme başladı...

Eylemler il il yayılarak sürecek!

Anne ve babaları yok saymak ne demekmiş anlayacaklar.

Bu evlat acısı dünyayı yakar!

Elbette Bay Kemal ve ortaklarını da yakacak!

***

AK Parti seçimden sonra İstanbul'da öğrenci Akbil'ini 40 liraya indirerek muhteşem bir iş yaptı. CHP de yüzde 35'lik tarihi bir zam yaparak karşılık verdi...

Her şey güzel oluyor mu İstanbul?

Zammı devlet yapınca 'kazık' derler, CHP'li belediye yapınca ses çıkarmazlar.

Bravo size!

İmamoğlu; "Ne yaparsam yapayım, Erdoğan'a alerjisi olan herkes nasılsa bana oy verecek" havasında.

Bunun için keyfi takılıyor.

Sel olmuş!

Deprem olmuş!

Felaket olmuş!

Umrunda değil.

Adam "Nasıl olsa, hiç bir şeyi sorgulamayan kitlenin oyu cebimde" diyor...

Selden sonra Bodrum tatili, depremden sonra da Erzurum tatili...

Ohhh, gel keyfim gel!

***

Hem acayip yalan söylüyorlar...

Ve hiç utanmıyorlar...

Hatay'da kendini yakan Adem Yarıcı ile ilgili malum medya öyle yalanlar sıraladı ki küçük dilinizi yutarsınız.

Onlardan biri de Yılmaz Özdil'di...

"Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar etti" diye yazmış Bidon Kafa.

Eşi ve valiliğin yalanlanmasına rağmen...

Adamın intiharı Özdil'i bağlamıyor...

O kullanacağı malzemeye bakar...

Aynı Özdil, bakalım CHP'li Başkan Vahap Seçer'in işten attığı için kendini yakan Ahmet Şenol Bakır için ne diyecek?

Barış Yarkadaş gibi o da olayı çarpıtma yoluna mı gidecek yoksa?

***

Acaba Ali Koç, Gezi'de yapamadığını Fenerbahçe üzerinden mi yapmak istiyor?

Tezgah bunun için mi kuruldu?

Yeni bir sokak hareketi mi başlatacaklar?

15 Temmuz gibi akşam üstü darbe yapamazlar ama.

Halk yaptırmaz çünkü!

Darbe derin uykudayken olur...

Sabaha karşı gelirler artık.

Bu kez derslerine iyi çalıştılar...

Uykudayken silahla iktidarı ele geçirirler...

Koç, futbol üzerinden siyaseti dizayn etmek mi istiyor?

Altay tankının intikamını böyle mi alacak?

Bay Kemal bunun için mi 'Tank- Palet'i diline dolamıştı?

Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçeli'nin duracağı yer devletinin yanıdır.

Öyle de olmalıdır.

Fener taraftarı kirli oyuna alet olmamalı.

Bu ülkede yeni bir sokak hareketi planlayanların oyununa kimse gelmemeli.

Hem Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi değil mi?

Fenerbahçe'ye kim operasyon çekebilir ki?

Trabzonspor'u 'devlet destekliyor' yalanını hem Koç'un finanse ettiği kesim, hem de FETÖ dillendiriyor.

Trabzonspor üzerinden kirli planlarını hayata geçirmek istiyorlar.

Gezi'yi terörize eden Ali Koç, eline verilen futbol kozunu iyi oynuyor.

Koç: "Bu düzen böyle gidemez. Bu gidişat daha kötü şeylere sebebiyet verecek" derken ne demek istedi.

FETÖ, PKK, DHKP-C'li teröristler Fenerbahçe maskesi altında devlete ve devlet büyüklerine saldırıyor.

Dikkatli olmak lazım!