ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Darbe gecesi sırtlan gibi Ankara'da Reis'in gözaltına alınmasını bekleyen eski MİT'çi Enver Altaylı'nın marifetleri yeni yeni ortaya çıkıyor.

Adam usta bir işkenceciymiş meğer!

O gece de boşuna Ankara'ya gitmemiş!

Darbe başarılı olsaydı Reis'e akıl almaz işkenceleri o yapacaktı!

Darbeciler Erdoğan'ın yakalandığı günü de 27 Mayıs gibi bayram ilan ederlerdi.

Ruzi Nazar'ın talebesi Altaylı'nın darbe gecesi Ankara'ya niye gittiği belli.

Meğer Ömer Öngüt hocayı da öldürülmesi için Fetullah Gülen'e şikayet etmiş.

Güya hoca ülkücülerle bir olup Gülen'i ve yakınlarını katledecekmiş.

Adamdaki yalan tezgaha bakar mısınız?

Enver Altaylı'nın kardeşi Taha Altaylı ise Türki Cumhuriyetlerde cirit atıyor.

O da boş biri değil.

Kazakistan ve Türkmenistan'da yemediği nane yok!

Taha gibi FETÖ mensuplarının çoğu Türki Cumhuriyetlerde barınıyor.

Mansur Yavaş'ı CHP'den aday yaptıran Ayhan Atalay da Kazakistan'da.

Mansur Yavaş'ın, Sinan Aygün'den rüşvet isteme olayında adı geçen ATO imamı Ayhan Atalay, Galip Yeşilbaş ile birlikte Almata da taş ocağı işletiyor.

FETÖ'nün Çankaya Bölgesi Esnaf İmamı kardeşi Aydın Atalay da Kazakistan'da.

Görevi himmet toplamak ve paraları Pensilvanya'ya göndermek!

FETÖ ve CİA 15 Temmuz'da önce darbe yapacak sonra kaos çıkaracaktı.

Plan böyleydi.

Ama halk planlarını bozdu.

Şimdiki planları ise önce kaos çıkarmak sonra darbe yapmak!

Büyük isyan için anlaştılar.

Tayyip düşmanlığıyla beyinleri kilitlenenler maalesef bu tehlikeli tuzağı göremiyor.

ABD ve Almanya şimdi, CHP, HDP + SP + İYİ + FETÖ, Davutoğlu, Gül ve Babacan işbirliğiyle Türkiye'ye ölümcül darbeyi vurmaya hazırlanıyor.

Her şeyi kullanıyorlar...

Depremi, çığı ve uçak kazasını da...

Ancak planları deşifre oldu.

Kaos çıkarıp sonra darbe yapmak ha!

MİT'in nefesi enselerinde.

Aptallar bunun farkında değil.

H H H

Diyorlar ki CHP'ye taktın!

Estağfurullah, ne haddimize!

Onlar millete taktı!

Görüyorsunuz kin ve nefret kusuyorlar!

Belediyelerde yaptıkları ortada!

Hem bunlar sadece fragman.

Film başladığında daha vicdansızını daha acımasızını göreceksiniz.

Şimdi araziye uymuş durumdalar.

Bunların gözlerini kin bürümüş.

Dillerinden zehir akıyor!

İşte İstanbul...

Yapılan zamlar milletin iflahını kesti!

İmamoğlu, milletin derdini, acısını değil kendi keyfini düşünüyor.

Demokratlıkları bile sahte.

Hem acayip yalan söylüyorlar.

Dünkü kongredeki yalanları ayyuka çıktı.

İktidar olurlarsa ilk işleri bizim gibi muhalifleri ortadan kaldırmak olacak!

Memurlara zulüm etmeye başladılar.

İşte Mersin, işte Adana!

Adamları uzaklara sürdüler.

Vahap Seçer öfkesini işçi ve memurdan çıkarıyor.

Zeydan Karalar ondan farklı değil!

Yeni CHP faşistleşti.

Yakında kafataslarını bile ölçerler.

Seçim öncesi ne diyordu Bay Kemal...

"-İşçi çıkarmayacağız!" Peki; seçim sonrası ne yaptı?!

Binlercesini sokağa döktü...

Çoluk çocuğu düşünmeden hem de!

Müteahhitlerin biten işlerinin parasını ödemediler, yandaşları ise ihaleye boğdular.

Kindarlıklarından hastane yolunu bile kapattılar.

Candaş gazeteleri toptan alıp belediye personeline cami önlerinde dağıttırıyorlar...

Camilere bile fatura kestiler...

Bi de bana CHP'ye taktın diyorlar.

Bu CHP'ye takılmaz mı?

Hem demokrasiden, basın özgürlüğünden söz et, hem de basına boykot uygula...

Hadi be!

Gerçi bu yeni CHP'ye FOX, Halk, Tele1, KRD, Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet fazla bile...

Onlarla birlikte çalıp oynasınlar!