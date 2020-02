ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Eski MİT'çi Enver Altaylı Reis'i indirmek için çok uğraştı.

Aynı çete yeni bir hazırlık içinde!

Gezi benzeri bir isyan hazırlığındalar!

Tezgahı FETÖ, PKK, HDP ve CHP birlikte hazırlıyor.

İşin içinde CHP'de büyük bir güç haline gelen CIA ve Evanjelistler de var.

Sinsi sinsi çalışıyorlar!

Hesapta kan gövdeyi götürecekmiş...

Ama MİT'in nefesi enselerinde.

Nefes alışları bile takip ediliyor.

Kılıçdaroğlu ise iftira ve yalanlarıyla bu tezgaha destek veriyor!

Hayali anketlerle mega projeleri itibarsızlaştırma çalışmaları da başladı.

Mesela SONAR durduk yerde 'Kanal İstanbul' ile ilgili bir anket yayınladı.

Ankete göre kanalın yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 35.9.

Kanal yapılmasın diyenlerin oranı ise yüzde 53.7.

Yüzde 53.7 ile verilmek istenen bir mesaj var!

Tezgah büyük!

Durmuyorlar!

İsyana diğer partilere yerleşmiş kriptolar ile Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Sadullah Ergin'in de el altından destek vereceği iddia ediliyor...

Bunlar Reis yok edilmeden istihbarat, ordu ve savunma sanayinin millileşmesinin önüne geçemeyeceklerini anladı.

PKK, FETÖ, HDP, CHP, Evanjalist, Tapınakçı ve CIA ortaklığı harekete geçti.

Uyumayın!

Uyursanız kıyamet kopacak çünkü!

***

FETÖ bitmedi.

Her gün yeni bir operasyon yapılıyor...

Buna rağmen bitmediler!

Her yerde varlar!

Özellikle de CHP'de...

FETÖ 15 Temmuz kanlı darbesini Evanjalist ve Tapınakçılarla birlikte yaptı.

Başkan Erdoğan darbe sonrası Fetullah Gülen ve örgütünü tarumar etti.

Ama bitmediler!

Avrupa ve Amerika'daki Evanjalist ve Tapınakçı medya Erdoğan'a boşuna kin kusmuyor.

İsrail medyası da MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a operasyon çekiyor.

Çünkü MİT dünyanın her yerinde önemli operasyonlara imza atıyor.

Bu durumdan CIA da, MOSSAD da, FETÖ de rahatsız.

Erdoğan'ı tarih ordu ve MİT'i temizleyip yapılandıran ve millileştiren adam olarak yazacak!

Tarih Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yazacak!

Ama nasıl?

***

ATV'de yayınlanan reyting rekortmeni 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 2 haftadır Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 'Dahlan'ı işliyor.

Dizi, CIA'nın İran ve Irak'a nasıl silah sattığını, CIA'in ABD ambargosunu nasıl deldiğini güzergah vererek anlatıyor.

Muhammed Dahlan kimdir?

En başta bu çakal 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin finansörüdür.

İkincisi Orta Doğu'daki tüm iç çatışma ve darbelerde Dahlan'ın parmak izi vardır.

Adı "karanlıklar prensi"ne çıkmıştır.

Dahlan, ABD ve İsrail'in sözde barış planının gerçekleşmesi halinde Filistin'e lider yapılacaktır!

Bu it 'Kırmızı Bülten'le aranıyor.

Kıymetli okurlar;

CIA Türkiye'yi ele geçirip bölme misyonunu FETÖ'ye vermişti.

Dünya yeni bir çehreye bürünüyor...

Sınırlar yeniden çiziliyor.

Devletler gücü oranında pastadan pay alıyor...

Sahada güçlüysek masada da güçlüyüz.

Soysuz taife kumsaldaki Suriyelileri gösterip bunlar için savaştığımızı söyleyip düşman lehine psikolojik harp yürütüyor, anlayın işte!

CHP ve FETÖ, MİT TIR'larına ümit bağlamıştı.

MİT üzerinden Erdoğan'ı devireceklerdi, olmayınca 17-25 Aralık'a umut bağladılar...

O da olmadı.

Derken 'Gezi' isyanı çıktı...

Hiç birinden sonuç alınamayınca 15 Temmuz kanlı darbesini planladılar.

Depremden bile medet umdular.

Güya devlet enkazın altında kalacak Erdoğan gidecekti.

O da yemedi...

Şimdi büyük bir isyanın hazırlığını yapıyorlar!

Amaç aynı!