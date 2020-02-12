ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Buraya kadar işte...

Kendini ne kadar gizlersen gizle sonunda aslına rücu ediyorsun...

İmamoğlu meğer bir küfürbazmış.

Aşağılık küfürler yapan biriymiş.

Cilası çil çil dökülmeye başladı.

Meclis'te 'Deprem için ne yaptınız?' sorusuna, AK Parti'li Mehmet Akif Aşıkkutlu; 'Kayak yaptılar' demesiyle birlikte kürsüdeki İmamın oğlu kalayı bastı.

Yaptığı basit bir küfür değil...

Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya;

'Kayak takımı g.... girsin' dedi!

Terbiyesiz herif.

Kime küfretti bilseniz?

Alim Aşıkkutlu Hoca'nın torununa...

Küfrü kaldıramayacak birine...

Merhum Aşıkkutlu Hoca değil Trabzon'da Türkiye çapında tanınan bir İslam alimiydi...

***

Ekrem'in fiyakalı sözlerine aldanmayın.

Bu adam bir küfürbaz.

Pinokyo'dan da farkı yok!

Yalanı peynir ekmek gibi yer.

Küfürbaz olduğunu yeni öğrendik.

Adamın kumaşı böyle...

Ağzından daha inciler dökülecek Allah bilir!

Sıkıştıkça küfrediyor.

O lafa ne vardı Ekrem?

Hem Erzurum'da kayak yapmadın mı?

Türkiye günlerce bunu konuşmadı mı?

Sadece Mehmet Akif mi dillendirdi?

Yoksa konuşan herkese sövdün mü?

Bu adam Ordu Valisi Seddar Yavuz'a da küfretmişti!

Valiye "it" demiş sonra kıvırmıştı.

Valiye aslında 'basit' demiş de, sesi kısık olduğu için 'it' diye anlaşılmış da...

Yalanını yesinler Ekrem!

Milletle alay etmeyi bırak artık.

***

Daha ağırlarını da duyacağız.

Dedik ya 'kumaş' bu!

İstanbul gibi asil bir kente bu adam hiç yakışmadı.

Meclis üyesine küfreden İmamoğlu özür bile dilemedi, biliyor musunuz?

Ama CHP'ye böylesi yakışır.

Neyse...

Aşıkkutlu soyadı bana 12 Eylül askeri darbe günlerini hatırlattı...

Herhalde Mehmet Akif'in dedesiydi namı diğer Çıfaruksalı Aşıkkutlu Hoca...

Rahmetli büyük alimdi...

Tedavi için İstanbul'a giderken uçakta vefat emişti.

Cenazesinde büyük kalabalık vardı!

Ben Milli Selamet Partisi lideri Necmettin Erbakan'la birlikte cenazeye katılmıştım.

Gerilimli günlerdi...

Konya mitingi sonrası darbe oldu...

Mütedeyyin geçinen İmamoğlu, büyük bir alim olan Reisül Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca'nın torununa küfretmekten hiç utanmadı.

O küfür, Ekşi sözlükte yazan itleri de sevindirdi;

'İçimin yağları eridi' diyen soysuzlar gördüm orada.

***

Bu kafa faşisttir...

Rakıcıdır...

Zamparadır...

Küfürbazdır...

Bu kafa darbecidir...

Millet iradesine saygıları yoktur...

Şu ara yılanlar tek tek kovuğundan çıkmaya başladı.

İlker Başbuğ'un çıkışı...

Mustafa Akıncı'nın alakasız sözleri...

CE HA PE'nin CNN boykotu...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi ayak" hamlesi...

Ali Koç'un 'sokak' çağrısı...

'Damat' saldırıları...

Emekli yaşlı askerlerin ekran ekran gezmesi.

Hepsi CIA'nın işi.

Bir hazırlık var...

Bir büyük hazırlık!

İlker Başbuğ'un çıkışı tesadüfî değildir!

Belli ki ABD'nin talimatıyla "Derin fay hatları" harekete geçti...

Felâket tellallığı yapmıyorum.

Uyanık olalım diyorum.

Uyursak kıyamet kopar çünkü.

Ülkesini ölümüne koruyan Reis'i 2023'de yemek istiyorlar.

Deprem, çığ ve uçak kazası üzerinden bile Erdoğan'a saldırıp algı yapıyorlar...

Erdoğan'ı düşürüp ülkeyi bölecekler...

Memlekete ve Reis'e sahip çıkmalıyız.

MOSSAD ve CIA, Davutoğlu, Gül ve Ali Babacan'a boşuna parti kurdurmuyor...

Akdeniz'i kendi gölü yapmak istiyorlar.

Reis çıkarlarını bozuyor çünkü...