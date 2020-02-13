ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yemuş ananın en akıllı çocuğu sen miydin Kemal?

Cin olup milleti mi çarpacaksın?

Hem bu nasıl bir yüzsüzlüktür arkadaş!

FETÖ'nün siyasi ayağı sensin işte!

Darbe Reis'e yapıldı, sana değil ki!

Erdoğan'a nasıl siyasi ayak olsun?

FETÖ'cü kahpeler kimleri şehit etti.

İçlerinde bir tane CHP'li var mıydı?

Yaralıların içinde bile yoktular!

Varsa isim ver;

'Şu partilim yaralandı' de...

Ama yok ki, diyemezsin ki...

O gece marketleri talan eden vardı ama.

Bankamatikler önünde kuyruğa giren de.

Çoğu senin gibi evde kahvesini çayını içerek Erdoğan'ın alınmasını bekledi.

FETÖ seni Başbakan yapacaktı.

Darbenin siyasi ayağı sensin, sen!

O gece FETÖ ve sen Reis'in öldürülmesini beklediniz...

Milleti kandırmayı bırak!

Yemezler!

Gülen önce seni belgeleriyle besledi.

Bir seks kasetiyle de ele geçirdiği CHP'yi sana teslim etti.

Gezi'yi bile birlikte yaptınız!

Örgüt medyasına destek verdiniz.

Montaj kasetleri Meclis kürsüsünden okudunuz.

Yani FETÖ yazdı, siz oynadınız!

Hep FETÖ ağzıyla konuştunuz!

Darbe gecesi Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından elini kolunu sallayarak geçen sendin.

Aynı saatlerde ise darbeci katiller Reis'i Marmaris'te öldürmek için arıyordu!

Oteldeki korumalarını öldürdükleri anlarda sen ikinci kahveni yudumluyordun.

Keyifle televizyon izlerken Reis çoluk çocuğuyla birlikte ölüm yolculuğuna çıkıyordu.

Darbe püskürtülünce Fetullah Gülen gibi 'Kontrollü Darbe' demeye başladın.

Hep darbecileri aklamaya çalıştın...

Kimi kandırıyorsun Bay Kemal!

Danışmanların bile FETÖ'cüydü!

Darbenin siyasi ayağı sensin, sen!

FETÖ'nün seks kasetiyle genel başkan yaptığı kişisin sen...

***

Şimdi de 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasını açarak; CIA bağlantılı eski MİT'çi Enver Altaylı'nın yargılanma arifesinde FETÖ-CIA ilişkisini perdelemeye kalktın!

Hapisteki FETÖ'cüleri kurtarmak için Ankara'dan İstanbul'a kadar yaya yürüyen de sendin.

Bak Bay Kemal, Fetullah Gülen'in CHP ile yolu 1958 yılında 15 yaşında iken kesişti.

Daha o yaşlarda CHP'nin İstanbul Gençlik kolları toplantısına katıldı.

1967 yılında da İzmir'de vaizlik yaparken CHP'ye 5 bin lira bağış yaptı.

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş boşuna "CHP, FETÖ'ye teslim oldu" demedi.

Muharrem İnce'nin "CHP içinde gizli bir çete var" sözleri de boş değil.

25 Ocak 2012'de "Yargıda cemaat kadrolaşması var diyemem" diyen sendin.

Ama 25 Aralık 2015'te ise gazetecilerin Gülen'i sorması üzerine "Mazlumu savunmayacağız da kimi savunacağız. Kimse kusura bakmasın" diyen de sendin!

40 yıllık FETÖ'yü bitiren Erdoğan'ı FETÖ ile itham etmen yakıştı mı?

***

FETÖ, CIA'nın casusluk örgütüdür.

Örgütün kamuflaj olabilme kabiliyeti var.

Dini araçsallaştırdılar, kriptolar, stratejik bir merkezden idare ediliyor.

Bu örgüt iktisadi güç elde etmek için her türlü yolu mubah görüyor.

Boru beyi İlker Başbuğ ve şürekası namazını açık açık kılan Anadolu evlatlarını katsayı zulmüyle ezerken FETÖ piçlerini 'Ilımlı İslâm' ayaklarıyla görmezden geldi.

Yalan mı Bay Kemal?

Gülen, "Başörtüsü füruattır" diyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının çoğunluğu FETÖ'den tutuklanmadı mı?

CHP içinde FETÖ'cü vekil yok mu?

Tapeleri Kılıçdaroğlu'na dedem mi sızdırdı?

FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş ama onun haberi yok!

Not: Kayağın ve küfrün altında kalan İmamoğlu gündemi değiştirmek için Oda Tv ile birlikte kumpas palavralarına sarıldı.