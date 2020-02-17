ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İş anlaşıldı...

'İşçi çıkarılmasını' meğer CHP'nin başındakiler istemiş.

Özgür Özel'in "AK Partili asalaklardan kurtulduk" sözü bunun ifşasıdır!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği 'namus' sözü de hikâye çıktı!

'Asalak' aynı zamanda CHP'deki vicdanın dışa vurumudur!

CHP, Şapka Kanunu'nda yaptıklarının benzerini yapıyor; o gün şapka giymeyeni astılar, bugün de AK Partili zannettikleri gariban işçileri sokağa döküyorlar!

CHP'nin kimyası budur, değişmez!

Şu sıralar ABD'nin yapmayı planladığı darbenin başbakanı Kılıçdaroğlu'dur!

15 Temmuz'un da başbakanıydı.

Darbe gecesi Erdoğan'ı öldürmek için Atatürk'te bekleşen tanklar ona selam durdu.

ABD'li Rand şirketi onu boşuna başrol oyuncusu yapmadı yani!

Durmuyorlar!

Yeni bir kanlı darbe hazırlığı var.

Beştepe'ye yürüyeceklermiş!

Hele bir yürüsünler, Hanya ile Konya'yı görürler.

Küfürbaz Ekrem'e gelince; kayak ve yaptığı küfürle çizilen karizmasını kurtarmak için o da iftiraya sarıldı.

Yalanını sevsinler Ekrem!

Durumum aynı Fuzuli'nin dediği gibidir;

"Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil..."

Susamıyorum işte!..

Çünkü düğmeye basıldı.

Çünkü süreç başladı.

Darbenin ayakları Reis'i hedef gösteriyor.

Sabaha karşı geleceklermiş!

Fetullah Gülen darbenin devlet başkanı, Kılıçdaroğlu ise başbakanı olacak!

'Siyasi ayak' tartışmaları ABD'li Rand'ın Türkiye hakkındaki 'darbe' raporuyla eşzamanlı gündeme gelmesi ne tesadüf değil mi! Emekli paşaların Ankara'da kapalı kapılar arkasında buluşması da öyle!

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15 Temmuz gibi yeni bir darbenin başbakanı da Bay Kemal'dir.

Kılıçdaroğlu, tankların önüne yatıp darbeye 'dur' diyen kahramanlara çok kızmıştı.

Başbakanlığı kaçmıştı çünkü!

Bay Kemal, boşuna Reis'i suçluyor.

O kahvesini keyifle içerken, Reis de memleketi için ölüm yolculuğuna çıkıyordu.

KK koltuğunu bile FETÖ'ye borçludur.

Hem bu CHP'yi tanımak mümkün değil.

CIA ajanı Enver Altaylı ile 2 bin kez görüşen danışmanı ihraç etmiyorlar, gerçek partilileri CHP'den kovuyorlar; hayret!

'Bidon Kafa'nın da sesi çıkmıyor.

Gammazcı Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet ise CIA ajanlarıyla sevişiyor, PKK'lı siyasetçilerle de öpüşüyorlar!

Teröristler de CHP'de cirit atıyor!

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Eğer; FETÖ'nün dershanelerini, okullarını, Bank Asya'sını, Samanyolu TV'sini kapatan Erdoğan darbenin siyasi ayağıysa;

FETÖ'nün dershanelerini, okullarını, Bank Asya'sını ve Samanyolu TV'sini kapatmayın diye kendini yırtan Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün nesidir?

FETÖ'nün kurduğu kaset kumpası ile Kemal'in genel başkan olduğu unutulmasın.

FETÖ'nün verdiği dosyalarla siyaset yaptığı da.

6 danışmanın FETÖ'cü ve ByLock'cu olduğunu da...

Hangi yüzle konuşuyor anlamış değilim!

Reis istediği kadar dava açsın, istediği kadar adamı tazminata mahkum ettirsin, adamın kafası değişmez!

Çünkü o üst aklın emrindedir.

FETÖ yazıyor, Kemal oynuyor.

Adamın şirazesi kaydı.

CHP hiç bu kadar pervasız, ayrıştırıcı ve vicdansız olmamıştı.

Millete nefret kusuyorlar.

CHP'li Özgür Özel sokağa atılanlar için, ahlâksızca "asalakları temizledik" diyor.

Mersin'de PKK isim veriyor, Başkan Vahap Seçer de işten adam çıkarıyor, gariban memuru sürgüne yolluyor...

PKK CHP'yi, CHP de işçiyi öpüyor.

Adana belediyesindeki ihalelerinin perde arkasında da PKK var.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç PKK'lı teröristi aracıyla taşırken polise yakalanıyor, CHP kıyameti koparıyor.

Meğer PKK'lı vekil teröristi evinde saklıyor, gideceği yere de kendi götürüyormuş.

HDP'yi Meclis'e sokan Kemal!

Belediyelere sokan da Kemal!

PKK'nın bir dediğini iki etmeyen de Kemal!

PKK, CHP'yi öpmeye devam ediyor.

Malum gazetenin Çukurova ekinde bu olaylarla ilgili tek satır yok, aksine işçi düşmanı başkanlara cila var!