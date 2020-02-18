ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

ABD Rand Corporation, 'Türkiye'de darbe olabilir' diyor...

Yani işin alt yapısını oluşturuyor...

Sonraki gelişmeler daha ilginç.

Bay Kemal utanmadan 15 Temmuz'un siyasi ayağı olarak Reis'i gösteriyor...

KK ile eş zamanlı hareket eden İlker Başbuğ'un 'siyasi ayak' masalı ise aynı tezgaha hizmet ediyor...

İkisi de 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak 'darbe' olgusunu kafalara sokmak istiyor...

FETÖ'cü Emre Uslu: 'Yeni bir darbe mi var?' diye sapıklık yapıyor.

FETÖ'cü bu itin amacı da aynı.

Babacan destekçileri: 'Sıkı tutunun yakında kıyamet kopacak' diyerek çiftetelli oynamaya başladı.

CHP'li Engin Özkoç ise: "Erdoğan'ın enkazını kaldıracağız.

Vallahi bu sefer yargıya teslim etmek yok" diyor...

Ya ne yapacak?

Asacaklar mı?

Özkoç, KK'nın İYİ Parti'ye peşkeş çektiği 15 vekilden biriydi.

Şu ara ağzı olan konuşuyor...

Reis ise darbe girişimi söylentileri üzerine;

"Milletimiz 'Kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı?' demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür" dedi.

"Elinde neyi var neyi yok!" Özkoç gibiler mesajı almıştır.

***

Halbuki savaşın eşiğindeki bir ülkeyiz!

İdlib'teki yığınak lay lay lom için yapılmadı.

Böyle bir ortamda baş komutan ve ordusu hakkında daha dikkatli konuşmak gerekmez mi?

Dikkati dış tehlikelere toplamalı.

Bir gözümüz de içteki hainlerin üzerinde olmalı.

Tantana yapmayı bırakmalılar.

Hem bu adam ne yaptı size?

Nefretinizin sebebi nedir?

Karneyle ekmek mi dağıttı?

Enflasyonu yüzde 100'e mi çıkardı?

Eskisi gibi milleti yağ, tüp ve şeker kuyruğuna mı dizdi?

SSK Müdürü Bay Kemal'in döneminde olduğu gibi milleti sabahın 04.00'ünde hastahane kuyruğuna mı dikti?

Milleti hastahanelerde rehin mi bıraktı?

Hastanelerden mi kovdurttu?

Suları kesip, size su bidonu mu taşıttı?

Çöp dağları oluşturup hastalık mı saçtı?

Başörtülülere okulların kapısını mı kapattı?

Çocuklarınızı 70 kişilik sınıflarda mı okuttu?

Türkiye'yi IMF'ye muhtaç mı etti?

Söyleyin ne yaptı size Recep Tayyip Erdoğan?

***

Ekrem İmamoğlu da durmuyor...

Öfkelendikçe basıyor küfrü ve hakareti!

Önce bir din aliminin torununa, İBB Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfretti.

Şimdi de Meclis üyelerine "eşkiya" dedi.

Meclis üyelerine rahatça hakaret ediyor.

'Eşkıya' diyor utanmadan!...

Bay Ekrem eşkiya arıyorsan yol yürüdüğün PKK'lılara bakacaksın!

"İBB'den TÜRGEV'e 165 milyon liralık 5 bina verilmiş." Böyle dedi Bay Ekrem!

Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri ile fitne odası bu yalanı da manşet yapıyor.

TÜRGEV ise İmamoğlu'na "Bunlar hangi binalardır, açıkla" demiş.

İBB Hukuk Müşavirliği'nden gelen cevaba bakın:

"Medyadaki soyut ifadeler!" Ne demektir bu?

Sizin anlayacağınız her şeyleri yalan!

Her şeyleri algı.

İmamoğlu, Meclis'te çoğunluğu olmadığı için, kafasına göre takılamadığı için deliriyor.

Delirince de, dediklerini kulağı duymuyor.

CHP içindeki kripto FETÖ'cüler ise intiharları pis siyasetlerine malzeme yapıyor...

Mahsun Kırmızıgül isimli meczup da aynı yalanı sürdürüyor...

İnsanlar yoksulluktan intihar etseydi, CHP döneminde bi tane bile insan kalmazdı...

O günler halkın ayağında giyecek çarığı, öğünlerini savuşturacak çörekleri yoktu...

Süpürge tohumu yerken intihar etmeyen halk "Yazlık alamadım" diye mi intihar edecek?

'AK Parti tarımı bitirdi' diyorlar...

2002 de çiftçi 8 bin traktör satın almış.

2019 da ise 95 bin traktör satılmış.

Köylü bu kadar traktörü, deniz kenarların da gezmek için mi aldı?