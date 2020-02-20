ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Halkın büyük bölümünün sevdiği liderdir Erdoğan, ama yalnız adamdır!

18 yıldır tek başına canavarlara karşı mücadele ediyor!

Ya yol arkadaşları!

Onlar ne yapıyor?

Ne yaptıkları ortada!

Misal dün, Gezi davasıyla ilgili kaçı sosyal medyada tepkisini dile getirdi?

Ama İBB Başkanı Ekrem efendi beraat kararını duyar duymaz attığı tweette;

"Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici" dedi.

Ya Reis'in yol arkadaşları!

CHP'nin başı KK "İşte bu çocukları terörle yargıladılar!" diye algıya başladı...

Çadırları yakan FETÖ'cü itler bile...

Reis düşmanı Nevşin Mengü ise kararla ilgili olarak; "Gezi adalet ve özgürlük arayışıydı.

Geziyi kriminalize etmek isteyenler başarısız oldu" dedi.

***

Sahi Mehmet Ali Alabora; 'hala anlamadınız mı, mesele ağaç değil' derken ne demek istemişti...

Bunun cevabını o yargıçlar verebilir mi?

Teröristler Gezi Parkı olayları sırasında 44 ambulans, 326 iş yeri, 80 belediye otobüsü, 85 otobüs durağını yaktı...

Dükkanları yağmaladı.

Ölen gençler oldu.

697 polis yaralandı. Biri şehit oldu.

Gezi'nin maliyeti 1.4 milyar dolar...

Olaylar faizleri 4.6 dan, 13'e çıkardı.

Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisini bile işgale kalktılar.

Güneydoğu'daki gibi Beşiktaş'ta da çukurlar kazıldı.

Bu yapılanların hiç mi suçu yoktu?

Bu karar yeni bir Gezi'ye yol vermez mi?

Aydınlık gençler bunlar mıydı?

Gezi parkında, 'ağaç' muhabbetiyle başlayan olaylar, kısa sürede devlete ve millete karşı sivil bir kalkışmaya dönüştü.

İşi organize edenler beraat etti.

Garip değil mi?

Davutoğlu, Gezi davasından çekildi...

Abdullah Gül, "Gezi ile gurur duyuyorum" dedi.

Yakında 15 Temmuz darbecileri de cezaevinden salıverilirse şaşırmam!

İş ona doğru gidiyor çünkü...

***

Bir büyük hazırlık var...

Bu anlaşıldı!

Sahneye konan oyun çirkin ve alçakça!

Tezgahı Reis'in eski yol arkadaşları kuruyor.

Ali Babacan da, Davutoğlu gibi uyduruk bir parti kurma hazırlığında.

Abdullah Gül destekli bir parti...

Gül, CHP'nin 'çatı aday'ı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girecek.

Hazırlıklar bu yönde!

CHP, PKK, SP, FETÖ ve İYİ Parti ile uyduruk partiler el ele verip Gül'ü Cumhurbaşkanı yapacak.

Yani el birliğiyle Türkiye'yi ABD'nin kuklası FETÖ'ye teslim edecekler!

Bu da vatanı peşkeş çekmek demektir!

Kodesteki teröristleri de salacaklar!

Reis'in ki memleket kavgasıdır!

Oynanan büyük oyunu görün artık.

Ulan darbeciler;

Hakim ve savcıların üçte biri, emniyet müdürlerinin çoğu, generallerin yarısından fazlası FETÖ'cü iken 15 Temmuz gecesi kaybettiniz!

Allah'ın izniyle sizi yine yeneriz...

***

Temel Karamollaoğlu, Sezai Temelli, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Ali Koç, Cem Boyner, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Osman Kavala ve Fetullah Gülen...

Hepsi Gezi'ci bunların.

Beraat kararı CHP'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok neşelendirdi.

Darbeyi sulandırmak istemesi bundan...

'Siyasi ayak' söylemleri 2023'e yönelik bir hazırlıktır.

Başkan Erdoğan o gece öldürülmekten 15 dakika ile kurtulmuştu..

Yurtta Sulh Konseyi'nin Başbakanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı saatlerde keyifle kahvesini yudumluyordu.

Gürsel Tekin efendi boş konuşuyor!

Fetullahçı hakim ve savcılar yargı imamı olan yaşlı bir marangozdan emir alırken Türkiye'de hukuk vardı...

Genelev patroniçesi Manukyan vergi rekortmeni olurken de üretim vardı.

İMF'den borç alıp memur maaşları ödenirken de Türkiye'de ekonomi süperdi...

Öyle mi zurnacıbaşı?

Hadi yürüyün be!