ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Haluk Cangökçe, Reis düşmanlarına haklı olarak isyan ediyor;

"-Reis 17 yılda!..."

"-İçki içmenizi mi engelledi?"

"-Size çarşaf mı giydirdi?"

"-Yaptığınız heykelleri mi yıktı?"

"-6 okunuzu mu kaldırdı?"

"- Paralara resmini mi bastırdı?"

"-Rejimi mi değiştirdi?"

"-Özgürlüğünüzü elinizden mi aldı?"

"-Sizi idam mı ettirdi?"

"-Şeriatı mı getirdi?" diyor!

Halbuki tam aksi oldu.

Reis özgürlük alanlarını genişletti...

Refahı da çok artırdı.

Buna rağmen yamyam dansı yapan malum kafalar; "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" diyerek darbe istemeye başladı.

Bunlar demokrasiyi sevmez ve istemez zaten!

Diktatördürler!

Bu darbe tehditleri 5. kol faaliyetidir!

Ve iki amacı vardır:

Biri CHP-HDP-İP Tabanlarını silahlı darbeye hazırlamak!

İkincisi de virüsle mücadeleki başarıyı gölgeleyip moral bozmak!

PKK ile her zeminde her türlü işbirliğini yapanların, bir darbe denemesi ve bunu da başarması, Türkiye'nin bölünmesi ve işgale açık hale gelmesi demektir!

Engin'in, Özgür'ün, Canan'ın ettiği laflar ise yeni CHP'nin fitratına uygundur.

Çünkü FETÖ'nün talimatı böyledir.

ABD Portakalı, milleti galeyana getirmek için hergün başka bir yalan uyduruyor.

CHP'li Özel, Reis'i tehdit eder, Anayasayı bile gayrimeşru sayar, "Sarayını yıkacağız" diyerek darbe çağrısı yapar!

Kaftancıoğlu da aynı kafadadır!

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı hükümete ültimatom verir!

Bu yetmez; 'Bu sefer bakalım yolları hangi belediye araçları ile keseceksiniz' derler.

Memleketin bunlardan çektiği nedir arkadaş?

Kirli ittifak Reis'in yaşanan felaketlerin altında kalmasını çok istedi.

Hatta bunun için elinden geleni de yaptı.

Bekledikleri olmayınca çıldırdılar!

Hayallerini gerçekleştirmek için şimdi de 'darbe' istiyorlar!

Başkanlara gelince; belediyeler milletindir.

Lazım olunca millet girer gerekeni alır!

Engel olmaya kalkanın da aklını alır!

Sanıyorlar ki darbede askeri üslerin yolları belediye araçları tarafından kesilmez!

Kesilir kesilir, hem de öyle kesilir ki!

***

Millet Saraçhane'yi FETÖ'den temizlerken bunlar market ve bankamatiklere koşmuştu.

Tankların selam çaktığı Bay Kemal ise Reis'in öldürülmesini beklemişti.

Beklediği gerçekleşmeyince FETÖ gibi o da darbeye 'kontrollü darbe' demeye başladı.

DHKP-C'li Canan'ın karanlık dehlizlerde çevirdiği filmleri biliyoruz...

Bir şey söyleyeyim mi?

Beyler; hazır iftar vaktidir!

Sokağa çıkma yasağı da var!

Belediye araçları emrinizdedir!

DHKP-C/PKK/KCK kadrolarınız hazırdır!

Sınırdan sızacak binlerce YPG, PKK'lı da...

CIA-BND-DGSE'nin kalemşörleri ile 500 kadar ajan pusuda bekliyor.

Hadi yapın darbenizi de görelim!

Siz devleti uyuyor mu sanıyorsunuz?

2. 'Gezi' hayaliyle yanıp tutuşanlar!

'FETÖ'nün beceremediğini biz yaparız' diyenler, hadi darbe yapın da görelim sizi!

'İkinci İstiklal Mahkemesi' kuracaklarmış; hadi kurun da alalım boyunuzun ölçüsünü!

***

Devlet, hainlerin çevirdiği dolapları bilir!

Tespit etmek için onlara hareket alanı bırakır, yani ölü taklidi yapar!

Zıplayanın kafasını kırar, leşini yolda bırakır!

Adımızı CHP düşmanına çıkardılar!

Kemalistler, FETÖ'cüler, Susurlukçular, Ergenekoncular, Paşacılar, Hocacılar ve sözde ulusalcılar saldırdıkça saldırıyor.

Vız gelir, vız!

Benim derdim FETÖ ve PKK ile!

Çünkü CHP puştun eline geçti!

O puşt da Fetullah Gülen'dir!..

Kemal Kılıçdaroğlu kukladır!

Fatih Portakal'ın beyin yakan yalanları sizi yanıltmasın.

Sorarım size; Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'nin FETÖ ve PKK ile ne işi vardır?

Atatürk'ün kemiklerini niye sızlatıyorlar!

Türkiye'ye diz çöktürmek için mi oradalar?

Arka planda CIA ve MOSSAD olduğunun biz farkındayız; siz değil misiniz?

Başarırlarsa vatanseverlerin kellesini alacaklar!

Sandıklar açılınca darağaçları kuracaklar!

Bu kadar vicdansızdırlar işte!

Özgürlük ve demokrasi düşmanıdırlar!

Menderes ve arkadaşlarını asanlar; olası bir CHP iktidarında kendilerinden olmayan herkesi vallahi ipte sallandırır!

Nokta!