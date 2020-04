ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Anadolu'da bizi ayakta tutan üç önemli değer vardır!

Biri ahlak!

Diğeri iffettir!

Üçüncüsü de namustur!

Sol kafa üçünü birden hedef aldı.

Bu üçü yıkılıp dağıtıldığı an yandığımızın resmidir, bize istediklerini yapar, yaptırırlar!

Vallahi üzerimizde tepinirler!

Zaten bunun için çalışıyorlar!

Ankara ve İzmir barolarının sapıklığa prim veren açıklamalarına böyle bakın!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesinde ne dedi ki linç edildi?

"İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesi."

Peki; yalan mı?

Hayır!

Konuşan da dini konularda konuşabilecek en yetkili ağız...

Nereyi ölçü alarak konuşuyor?

Kur'an'ı...

Buna itiraz olur mu?

Bu kafa eder!

Diyanet İşleri Başkanı dini konuda en net, en basit bir hükmü hatırlatıyor!

CHP ve yandaşlarının hücumuna maruz kalıyor.

Yuh olsun onlara!

Haram ve günah yolu şehvet ve lezzet taşlarıyla döşelidir...

Gidişi keyifli olur, dönüşü berbattır ama...

O yol eziyet yoludur!

CHP ve ittifakı Anadolu'yu ayakta tutan değerleri yıkmak istiyor.

Fuhşu ve eşcinselliği savunuyor.

Bu amaçla kurulmuş eşcinsel derneklerini ise yabancı ülkeler fonluyor, besliyor!

Onların da amacı manevi değerlerimizi yıkmak.

PKK için sapıklık normaldir...

Dağda sapıklığın her yolunu yaşıyorlar!

CHP böyle bir rezalete nasıl arka çıkar?

FETÖ'ye gelince o zaten işin içinde!

Gülen şeytanının ruhunda eşcinsellik var!

PKK ilk Kürt LGBT derneği gökkuşağını, "Keskesor"u 2012'de Diyarbakır'da kurdu.

Dernek HDP'nin desteği ve himayesi altında faaliyetini sürdürüyor!

***

Gazeteci Haydar Meriç, dönemin Kırklareli vaizi Fetullah Gülen'in eşcinsel ilişkisini tespit edince öldürüldü...

Cesedini Tarkim Havacılığın Sahibi Faruk Bayındır helikopterle denize attı...

Yeni Akit Gazetesi'nin merhum genel yayın koordinatörü Hasan Karakaya 7 Mayıs 2014 tarihli yazısında Fetullah Gülen'in akıl hocasının bir 'homo' olduğunu yazmıştı.

Merhum Karakaya o yazıda "Gülen'in akıl hocası ABD'li FBI ajanının homo olması ilginç değil mi?" diye sormuştu.

Rahmetli Karakaya'nın da kafasında benim gibi şüpheler vardı.

Karakaya bu gerçeği Ertuğrul Özkök'ün 18 Kasım 2011 tarihli yazısına dayandırmıştı.

John Edgar Hoover gerçekten gaydi.

Gülen de işadamları, siyasetçi ve bürokratların yatak odalarına dadanmıştı.

Görüntüleri şantaj amaçlı çektiği kadar cinsel amaçlı da kullanıyordu.

Kardeşi ve yeğenleri sapıktı.

Birlikte yaşı küçük engelli bir kıza tecavüz ettiler.

Gülen'in akıl hocası FBI ajanı bir gay.

Gülen'in cami tuvaletçisiyle eşcinsel ilişkisi gazeteci Haydar Meriç'in canına mal oldu.

FETÖ'nün, LGBT'ye desteği boş değildi.

***

Hep merak ederim.

Gülen popüler biriydi.

Neden hiç evlenmedi?

İlim yüzünden demek inandırıcı değil.

Alim olan böyle şeyler yapmaz.

Utanır!

Bunda zerre utanma yok.

Neyse!

Hükümetin virüsle ilgili başarıları faşist solcuları kıskançlıktan kudurtuyor.

Bir bakıyorsunuz İsveç'ten getirilen Gülüşken ile ilgili dedikodu yapıyorlar.

Hasta bakanın yakınıymış.

Yalan tezvirat yapanlar dün bakandan doğru cevabı aldı!

Bakanın adamla hiç bir yakınlığı yok!

Bu şerefsizlerde de ar namus yok!

Ulan alçaklar!

Türkiye dünyanın en ucra köşesine uçak yollayarak vatandaşını yurda getiriyor.

Rusya'da tıp okuyan hasta bir öğrenciyi de özel uçakla getirdiler.

Türkiye vatandaşına sahip çıkıyor.

Yaşlı genç ayırt etmeden hem de!

Virüs tedavisinde de tarih yazıyoruz!

Kudurun ulan!