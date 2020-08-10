ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Virüsten beklediğini bulamayan muhalefet ve FETÖ, milletin hükümete güvenini azaltmak için tezgâh kuruyor!

Londra merkezli finansal atakların arkasındaki gizli plan deşifre oldu!

İşin başında CHP ve sosyete çocuğu Faik Öztrak var.

Dolar karşılığı, ABD etki ajanlığı yapan satılmış gazetecilerin görevi de yalan haberleriyle milleti kandırmak!

CHP tezgâhının arka planı şöyle:

-Vatandaşa 'Hani ekonomi iyiye gidiyordu?' sorusunu sordurmak ve böylece ekonomi yönetimine duyulan güveni azaltmak!

-Pandemi sürecinde ekonomide yakalanan pozitif ivmeyi kırmak!

-Yatırımcıda tereddüt uyandırmak!

-"Sonbaharda daha büyük bir atak gelecek" algısı vermek!

-Merkez Bankası'nı faiz artışına zorlamak ve ekonomideki iyileşme sürecini kesintiye uğratmak!

-Erken seçim senaryosunu gündeme getirmek!

-Bankalardaki dövize el konacak kurgusuna malzeme üretmek!

-Türkiye'yi bölgesel ekonomik çıkarlarında ve dış politikasında tavize zorlamak!

-15 Temmuz hesabını tamamlamak!

-Bu olumsuz gidişten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı sorumlu tutmak!

Yedi ceddi Türkiye'yi sömüren sosyete çocuğu Fait Öztrak ayrıca, DHKP-C destekli isimsizler adlı çetenin Erdoğan'ın linç edilmesi kampanyasına da destek veriyor!

CHP ve ortaklarının nasıl vicdansız bir yol izlediğini millet görmeli artık!



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17-25 Aralık 2013'den bu yana Türkiye bağımsızlık mücadelesi veriyor.

Darbe gecesi milleti yenemeyenler 15 Temmuz'da tankları durduran insanların ekmeğiyle oynuyor!

Ya direnip kazanacağız!

Ya da bizi köle yapacaklar!

İkisinden biri olacak!

CHP, FETÖ'nün esiri oldu!..

'Atatürkçüyüz' sözleri lafta!..

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi bugüne kadar savunduğu bütün ilkelerine aykırı bir ittifakın içine soktu!

Yüzlerce şehidin canına mal olan PKK'nın yanından ayrılmıyor!

KK, CHP'yi HDP'ye dönüştürdü!

Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünen Bay Kemal, Atatürkçü Onur Öymen, Yılmaz Ateş, Yıldıray Sapan ve Muharrem İnce gibi nice kaliteli isimleri partiden kovdu!

Adam, CHP'nin başına Hitler kesildi!

Darbe olsun hükümet devrilsin istiyor!

Sokak olayları çıksın hükümet düşsün!

Dolar yükselsin hükümet gitsin!

Virüs yayılsın insanlar ölsün hükümet bu yüzden devrilsin istediği bu!

Kısacası doların yükselmesine, virüsün yayılmasına zil takıp oynayan bir muhalefetimiz var!

Bunlar darbe olur sevinirler!

Bomba patlar yine sevinirler!

ABD ambargo uygular sevinirler!

Virüs can alır sevinirler!

Döviz yükselir yine sevinirler!

Bay Kemal'deki bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı vatan ve millet düşmanlığına dönüştü!

Bu yeni CHP iktidar olursa neler olacağını da size söyleyeyim;

IMF ile oturup anlaşacaklar!

Ülke yönetimini IMF'ye devredecekler!

Suriye'de PKK/PYD terör devleti kurulmasına göz yumacaklar!

Libya ve Doğu Akdeniz'den çekilecekler, petrol ve doğalgaz aramaktan vazgeçecekler!

Nükleer santralleri durduracaklar!

Ülkeyi Kemal Derviş gibi birine teslim edecekler!



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WhatsApp'ta dolaşanlar şaşırtıyor!

CHP kendi ülkesine, kendi vatandaşına sıkıntı çektirmekten acayip zevk alıyor!

FETÖ'nün eski yalanları dillerinde!

'Ayakkabı kutuları, Para kasaları, Sıfırladın mı oğlum, Bir kaç milyon kaldı baba' gibi palavraları WhatsApp'ta dolaştırıyorlar.

Habur'da FETÖ'cü yargı ve emniyet mensuplarının PKK'ya yaptırdığı şovu Reis yaptırmış gibi gösteriyorlar.

PKK'nın kazdığı hendekler, döşenen mayınlarla şehit olan güvenlik mensuplarını da istismar ediyorlar.

Kirli ittifakla birlikte hareket eden Davutoğlu da 'Kendimi hiç sağcı olarak görmedim' dedi; buna da ben şaşırmadım!

CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü hazırlıyor.

Muharrem İnce'nin tepkisi de buna zaten!