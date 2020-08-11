ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İnanmak zor ama olay gerçek!

Ekrem İmamoğlu'nun 11 CHP'li başkana verdiği yemeğin tarihi 29 Ağustos...

Parayı alan şirket 2 Eylül'de kuruldu...

Yani o yemekten tam dört gün sonra!

Yemek yenmiş, sindirilmiş ondan 4 gün sonra da şirketi kurmuşlar!

Fatura da bir gün sonra kesilmiş!

Bedeli ise tam 319 bin 115 lira.

Önce yemek yenmiş;

Akabinde şirket kurulmuş;

Bir gün sonra da fatura kesilmiş!

Kıyak iş valla!

CHP'nin işi yandaşa vermesi böyle olur!

O yemeğin kişi başı bedeli de ayrı.

Yani asgari ücretin tam üç katı.

6 bin 395 bin lira!

Bitmedi!

3 bin 115 lira da buşon parası var!

Para belediyenin kasasından çıktı!

Her şey öyle güzel oluyor ki!

Bu yemek devede tüy bile değil!

Hangisini saysam!

Hangi birini yazsam bilmem ki.

Litresi 8 liraya İstanbulluya verilen sütü mü?

Yoksa mundar ettikleri kurbanları mı?

Fazilet Durağı yalanlarını mı?

Hangisini?

Cadde ve sokaklara yerleştirdikleri değnekçi adı altındaki PKK'lıları mı?

CHP'li diğer belediyelerde aynı.

İmamoğlu 'her şey çok güzel olacak' diyerek işi bitirdi; sonra belediyeyi işbirlikçilerine peşkeş çekti.

Ekrem efendi İstanbul için boşuna "Nimet, nimet" demiyor!

İstanbul, Ekrem gibi bir felaketi görmedi, bu da başka bir gerçek!

***

Adana Büyükşehir'in CHP'li Başkanı Zeydan Karalar da Ekrem gibi!

O da ihaleleri adrese teslim yapıyor!

Belediyede açık ihale dönemi bitti.

Kanki müteahhitler paraya boğuldu!

Başkanın yakınları da bundan nasiplendi.

Adana'nın parasını hortumluyorlar!

Başkan Karalar, afişlerde gelir gider tablosu yayınlayarak milletin gözünü boyuyor!

Yandaşlarına belediyeyi hortumlatıyor.

Belediyelerde en kolay para kazanılan işlerin başında 'park bahçeler' gelir.

Müteahhit ne derse o!

Aksini ispat zor çünkü.

Hatta imkansız gibi!

"Çimleri biçtik mi biçtik!

Suladık mı suladık!" Bu kadar basit yani!

Sonra gelsin milyonlar!

Belediyede yolsuzluk var!

Adana Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet savcıları lütfen belediyeye bir göz atın!

Park bahçelerle ilgili her şey belgeli.

60 günde bir belediye kasasından yaklaşık 5 milyon çıkıyor.

Yazıktır, günahtır; Adanalının parası bu!

İhaleler 2 aylık yapılıyor.

Ve aynı firmaya veriliyor.

Firma Karalar'a yakın birine ait.

Barla Peyzaj firmasının sahibi Yusuf Yıldız Karalar'ın Seyhan Belediyesinde de en gözde müteahhidi idi.

Büyükşehir'in işini de bu şahıs yapıyor.

Park bahçe işlerini Yusuf Yıldız 'durum çakılmasın' diye 'Barla Peyzaj' ve YSF Peyzaj' adlı iki firmasıyla yapıyor.

***

Sinekle mücadelede de durum aynı.

Araçlar Ertan Karaoğlu'ndan kiralandı.

Karaoğlu hem ihale aldı hem de belediyenin bir şirketine yönetim kurulu üyesi oldu.

CHP'de kurultay delegesi bile yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun "iktidar yürüyüşü" bu tür delegelerin oylarıyla start aldı işte(!) Başkan Karalar'ın kardeşi Behçet, oğulları Mert ve Volkan da belediyede.

Birader Behçet sinek ilaçları satan firma temsilcileri ve maske tüccarlarıyla kolkola.

İşin içinde büyük işler var!

Ailenin adamı Serkan Hepsağ da Kılıçdaroğlu'na oy veren kurultay delegelerinden biriydi.

O da belediyede cirit atıyor!

Zeydan Başkan ihaleleri hep 21/B'den yapıyor.

İheleler rekabetsiz adrese teslim veriliyor.

Biyento Doğa Sağlığı Tarım Ticaret, Baypest Biyosidal şirketi, Kontrol kimya ve Envirotek...

Bu beş firmaya ihale pazarlık usulüyle aynı gün aynı saatte yapıldı.

Sözleşmeleri birer gün arayla imzalandı.

Bu ticaretten herkes memnun.

Alan da veren de!

CHP'li Karalar bu ihaleler için de birer afiş yaptırır mı acaba?

Dürüstlüğünü gösterir mi dersiniz?