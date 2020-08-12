ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yunanistan'a kafa tutan kim?

"Türkiye!"

Başkanı kim?

"Recep Tayyip Erdoğan!"

Askeri emirleri veren kim?

"Erdoğan!"

Dikine dikine konuşan...

"Yine Erdoğan!"

Bay Kemal, Tayyip Erdoğan sadece elini değil bedenini taşın altına koydu.

Ya sen Kemal Kılıçdaroğlu...

Sen de düşmanlara yardım ediyorsun!

PKK ve FETÖ'cüler de!

CHP'li Ali Mahir Başarır da!

Filistin'de biz varız!

Lübnan'da biz varız!

Suriye'de biz varız!

Irak'ta biz varız!

Afganistan'da biz varız!

Afrika'da da biz varız!

Türkiye bir cihan devletidir bunu kimse unutmasın!

Oruç Reis Araştırma Gemisi, sadece bir gemi değildir!

Bu gemi Türk milletinin kaderini omuzlarında taşıyor.

Oruç Reis; enerjideki bağımsızlığımız için denizlerde petrol ve doğal gaz arıyor.

Doğalgaz bulduğumuz dakika Türkiye uçar!

Dünya bu yüzden ayakta ya!

Kan kokusuna doluşan köpekbalıkları gibi Akdeniz'deki gaz ve petrol kokusuna doluşan emperyalist köpekbalıkları, tankla tüfekle, korkutamadıkları Türkiye'yi ekonomik baskılarla yıldırmaya çalışıyor!

CHP'li Başarır'da ekmeklerine yağ sürüyor!

***

Karşı olmak farklıdır, siyasi irade göstermek farklıdır.

PKK ve FETÖ'nün iktidar olmaması için dimdik ayakta duracağız!

Uyumayacağız!

Çünkü uyursak ölürüz!

Bu ülkede FETÖ ile mücadele edebilecek Tayyip Erdoğan'dan başka bir isim yoktur...

15 Temmuz sonrası FETÖ sermayeyi yurt dışına kaçırdı.

Örgüt Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkelerde güçlendi.

O ülkelerin kılcal damarlarına sızdılar.

2020 Ocak ayında ABD'de, FETÖ'cü Ayhan Atalay, Mustafa Özcan ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Sonra da FETÖ'nün Türki Cumhuriyetler İmamlığına Aydın Atalay getirildi.

Ağabey Ayhan Atalay ise FETÖ'nün Ankara Ticaret Odası imamıydı.

Ankara Emniyeti'nde FETÖ'cü polis müdürleri üzerinde ve yargıda çok etkindi.

Dinlemeler, yatak odası kamera kayıtları önce ona gelirdi.

Atalay, 17-25 Aralık operasyonlarının da baş aktörüydü!

***

Bugün FETÖ ve PKK, Türkiye'de siyasi iklimin değişmesi için avuçlarını ovuşturarak bekliyor.

Kimilerinin siyasi hırsı aklını gölgeliyor!

Burası elde kalan son vatan parçasıdır!

Irak'ta verilen mücadelenin, Suriye'de değişen dengelerin, Akdeniz'de elde edilen zaferlerin, Ekonomideki millileşmenin, Teknolojideki ilerlemenin, Sağlıktaki devrimlerin, Rahatsızlığını çeken batı Beyrut'tan bir mesaj verdi, FETÖ ve PKK bayram etti.

Patlamayı IŞID üstlendi.

Belli ki işi CIA ve MOSSAD tezgahladı.

Bunun ikinci hamlesi ya İran'a saldırıdır ya da İran'ı bir savaşa sokacaklardır!

***

Bir not:

Kovid-19'da İtalya gibi bitmedik.

Amerika gibi yaşlıları ölüme terk etmedik.

Fransa gibi görmezden de gelmedik.

İspanya gibi virüse boyun eğmedik.

Çalıştık, mücadele ettik.

Bu yüzden başardık.

Aması; herkes, Kovid-19 Pandemisi'nin ikinci dalgasını bekliyor.

İkinci dalga gelmeyecek!

Birinci dalga daha bitmedi ki!

Virüse nispet için maskesiz geziyorlar!

Örnek; Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş.

Adam enfeksiyon uzmanı bir doktor.

Ama maske takmıyor.

Hatayspor'un şampiyonluk kutlamaları kentte virüsün de yayılmasına sebep oldu.

Antrenör Mehmet Coşar yoğun bakımda.

Doktor olan Savaş kutlamaları halkın sağlığını düşünerek yapabilirdi.

Ama yapmadı.

Milletin sağlığını tehlikeye attı!

Hatay'daki Covid-19'daki artışın baş sorumlusu CHP'li Savaş'tır!