ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Pişman olmuş FETÖ'cü yoktur!

İhanet için sırasını bekleyen FETÖ'cü vardır!

Şu ara kudurdular!

Çünkü CHP umutları oldu!

İçtekiler pusuda bekliyor, dışarı kaçanlar, "KHK virüsü bitecek ve beklenen, özlenen gerçek bayramlar gelecek!" diye sevinç narası atıyorlar!

Kime güveniyorlar?

Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na...

Başka; Meral Akşener'e ve Abdullah Gül'e, Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a, Temel Karamollaoğlu ve HDP eşbaşkanlarına...

Kılıçdaroğlu KHK'lılarla ilgili ne demişse aynısını örgüt üyeleri de söylüyor.

Firari FETÖ'cü subaylar üniformalarının çalındığını iddia ediyor!

Hala kendini amiral, general gören var!

Utanmıyorlar!

Göreve iade edileceklerini bile düşünüyorlar!

"Dün terörist dediklerinize bugün kahraman, dün kahraman dediklerinize bugün terörist diyeceksiniz!" sözleriyle de Reis'i tehdit ediyorlar!

Onlara bu umudu kim veriyor?

Kılıçdaroğlu ve iş birlikçi siyasiler!

Cezaevindekilere de mektup yazıyorlar!

"Sanır mısın bayram gelir, sen gelmeden?/ Sanır mısın yüzler güler sen gülmeden?/ Bir gün değil, bir ömür bekleriz/ Hele bir gelsen, hele bir gülsen/ Buradayız, seninleyiz, birlikteyiz." Kanlı 15 Temmuz darbesine onlar da Kılıçdaroğlu gibi 'Kontrollü darbe' ve 'Tiyatro' ya da 'Kumpas' diyor.

Bu kadar da arsızlar işte...

***

HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu "19 yaşındaki askeri öğrenciden darbeci mi olur? Hangi, akla, mantığa, hukuka, vicdana sığar bu" diyerek FETÖ'ye açık açık destek veriyor.

Hava Harp Okulu Öğrencisi 19 yaşındaki Furkan Çetinkaya'nın darbe gecesi yaptıklarını görmüyor bu PKK sevici!

Annesi Melek Çetinkaya'nın oğlunu kurtarmak için yaptıklarını dramatize ediyor.

HDP'li vekil darbeci genci kendilerinin kurtaracaklarını söylüyor!

İftiraların da bini bir para!

FETÖ tetikçisi Serkan Kurtuluş "AKP'li yöneticiler Rahip Brunson'u öldürmemi istedi, suçu FETÖ'ye yıkacaklardı.

Ortağım denedi ama başaramadı" yalanını savuruyor çok uzaklardan.

FETÖ "Ben yaşadıkça, nefes alıp verdikçe, bütün ruhum ve canımla, varım!

Ya sizler?

Var mısınız, yok musunuz?" diyerek örgüt üyelerini diri tutmaya çalışıyor!

ABD'nin ince planı şöyleydi:

Deniz Kuvvetlerini FETÖ ile ele geçir!

Operasyon yapamayacak hale getir!

15 Temmuz darbesiyle de Türkiye'yi içine kapat ve pasifize et!

Akdeniz'i, Suriye'yi, Afrika ve Ortadoğu'yu Türkiye olmadan paylaş!

Yeni bir harita çiz!

Reis ABD'nin bu planlarının tümünü sokağa çıkan halkla beraber bozdu!

Bundan hırçınlaştılar!

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'birbirine benzemeyen ayrı siyasi patilerle bir araya gel, seçime de Abdullah Gül ile gir' talimatı verildi!

Muhalefet bu plana göre yürüyor!

Savaştayız yani!

Hem içte hem de dışta!..

***

Akdeniz'e açılan Oruç Reis'in işi sadece petrol ve doğalgaz aramak değil.

Deniz güvenliği için.

Askeri alanı genişletmek için.

Deniz sınırını ve hakkını korumak için.

Baskıyı kıyılardan uzak tutmak için.

Stratejik üs anlaşmaları yapmak için.

Deniz istihbaratını yaymak için.

Bazen bir milletin kaderi, ruhu bir geminin omuzlarına yüklenir.

Devlet Ege'de, Yunanistan için psikolojik savaşı Ayasofya ile başlattı.

Oruç Reis sondaj gemisi ile araziye indi.

Ortada bir devlet planı var.

Bu işin gerisi de gelecektir!

Türkiye enerji, su ve ticaret yollarının tam ortasında.

Ekonomik, askeri, siber ve örgüt saldırıları ile iyice yıpratılmak istenecek.

Beş senedir yaşanan bu zaten.

Göreceksiniz yakında dünya su kaynakları da tartışmaya açılıp gündeme gelecek.

Sularımıza da göz dikecekler!