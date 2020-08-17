ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Başkan Trump'ın rakibi Joe Biden, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte meğer Erdoğan'ı indirmeyi planlamış!

Biden bu planı 7 ay önce yapmış!

Ve CHP bundan haberdarmış!

Özgür Özel'in "Saray rejimini yıkacağız" atarlanması da bundanmış!

Kaftancıoğlu'nun, "Erken seçimle ya da başka bir şekilde gidecekler!" tehditinin arkasındaki dayanak da buymuş.

Muharrem Erkek'in "Darbeler hep olacak!" sözleri de bundanmış!

Bay Kemal'in kurultayda 'beraber iktidar olacağız' dediği 'dostu' da Biden'miş meğer!

Darbede Biden, başkan yardımcısıydı.

O gün darbeyle yapamadıklarını bugün muhalefet eliyle yapmayı deneyecekler.

Aylardır yazdığımız tezgâh ortaya çıktı.

Ninem; 'Yerle gök yeminlidir gizli bir şey kalmaz!' demişti.

Nitekim öyle oldu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in, Temel Karamollaoğlu'nun, Ali Babacan'ın, Abdullah Gül'ün, Ahmet Davutoğlu ile HDP'nin birlikte Türkiye'ye kurduğu sinsi plan ortaya çıktı!

Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye kurulan tezgâha 'demokrasi İttifakı' diyor!

Kurnaz; bu nasıl demokrasi ittifakıdır?

ABD onları suçüstü yaptırdı!

Dilleri tutuldu konuşamıyorlar!

Kılıçdaroğlu'nun 'dostlarımızla iktidara yürüyoruz' sözleriyle kimi kastettiği belli oldu!

FETÖ üyelerinin cezaevinden çıkma planı ile KHK'lıların geri dönme tezgâhı da deşifre oldu!

Yahudi kanalı FOX'un yalan haberlerinin sebebi, ABD Portakalı Fatih'in kurgu dolu haberlerinin perde arkası şimdi anlaşıldı!..

Yurt dışından fonlanan T24, Gazete Duvar, Medyascope ve Bianet gibi haber sitelerindeki Reis düşmanlığının sebebi de.

Erdoğan'ı indirmek için el ele verdiler!

Sözcü, Oda TV, Cumhuriyet, Birgün gibi gazetelerin yayınlarının amacı da buydu.

Halk TV'nin, Ayşenur Arslan'ın, Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın düşmanlıklarının arkasında da bu amaç varmış!

PKK 'arkamızda ABD var' diyor.

Terör örgütleri bile havaya girdi!

Bay Kemal ve dostları Türkiye'ye Erdoğan üzerinden sinsi bir tuzak kuruyor!

Babacan ile Davutoğlu'nun parti kurma sebebi de bu tuzaktır işte!

Abdullah Gül'ün Türkiye'ye kurulan tezgâhı desteklemesinin sebebi de aynıdır...

251 kahramanın katilleri belli olmuştur!

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Amerika, Erdoğan liderliğinde, dünyaya kafa tutan Türkiye'den rahatsızdı.

Reis'i bunun için yemek istiyor!

İmamoğlu'nun Ayasofya'nın cami yapılmasına 'zamanı mıydı?' diyerek karşı çıkmasının sebebi de anlaşıldı!..

Kanal İstanbul karşıtlığı da.

19 yılda Başkan Erdoğan bunlar gibi ne çok düşmanla uğraştı!

Ajanlar öldürmek için peşindeydi.

Reis'in yaşadıklarına normal bir insan bedeni zor dayanırdı!

Hangisini anlatayım!

Başsavcı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti'yi "laikliğe aykırılık" bahanesiyle kapatmaya kalkmasını mı?

Erdoğan'ı siyasi yasaklı kılmalarını mı?

Sabih Kanadoğlu'nun '367 krizi'ni mi?

Sonra FETÖ girdi devreye...

MİT krizi FETÖ'nün ilk büyük ihanetiydi.

Şubat 2012'de FETÖ'cü Savcı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdı!

Amaç, İmralı görüşmeleri üzerinden aynı gün ameliyata girecek olan Reis'i yatağında kelepçelemekti!

Saatin değişmesi oyunu bozdu!

Bu kez ağaç bahanesiyle geldiler!

Türkiye'yi yakıp yıkan 'Gezi' başladı!

İşi ABD, Kılıçdaroğlu ve FETÖ birlikte tezgâhladı.

Reis dik durunca bu tezgâh da bozuldu.

Ardından 17/25 Aralık yargı darbesi geldi.

Sonra da MİT TIR'ları kumpası ve 'Çukur' eylemleri...

Hiç birinden sonuç alamayan ABD ve FETÖ; milletin üzerine uçaklarla, tanklarla, helikopterlerle saldırdı.

251 vatandaşımızı şehit ettiler.

O tanklar Kılıçdaroğlu'na yol verdi.

ABD, Kılıçdaroğlu'nu istiyor çünkü ancak onunla birlikte PKK devleti kurabilecek!

Mavi Vatan'ı teslim alacaklar!

Türkiye'ye petrol aratmayacaklar!

CHP'ye oy veren ve CHP iktidarında boncuk arayan yurdum solcuları...

Komünist, Sosyalist, Marksist/Leninist/ Maoist yoldaşlar.

Bu ABD'yi ne çok sevdiniz!