ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bunlar asla uslanmaz!

Çünkü acayip ranta alıştılar.

Mesele sağlıkla ilgili olsa bile iş yapmazlar.

Adana'da sivrisinekler yazın bayram ediyor.

Ama çoluk çocuk da perişan oluyor.

Zeydan Karalar geçen yaz da vampir sivrisineklere Adana'yı teslim etti. Ulusal medya, Adanalının sivrisinek isyanıyla doldu.

Bir belediye başkanı her sene yandaşa kıyak mı çeker?

"Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda yapılacak vektörle mücadelesinde kullanılmak üzere biyosidal ürün alım ihalesi." Vurgunun adı bu.

Zeydan Başkan'ın danışmanın adı Prof. Dr. Hüseyin Çetin...

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İhale bedeli yaklaşık 120 milyon lira.

Zeydan ve adamları bu büyük ihaleyi adrese teslim tezgâh yapmak için larva mücadelesini unuttu! Geç kalındı yani.

Adanalı rant uğruna bu yaz da vampir sineklere yem olacak.

Sivrisinek mücadelesinin danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Çetin.

Danışmanın kardeşi Mustafa Çetin ise belediyeye milyonlarca liralık fatura kesen ENTOSAV firmasının pazarlamacısı.

Nasıl bir tezgâh ama.

Bir başka isim ise Erkan Atalay...

O da Adana Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı..

Ama aynı zamanda ENTOSAV firmasının Bölge Satış Sorumlusu.

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İlaç formülleri üzerinden adrese teslim bir tezgâh kuruldu.

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanvekili Duygu Argunşah, Çevre Denetim Şube Müdür Vekili Aytekin Şahin ve diğer bürokratların imzaladığı şartnamede her yol ENTOSAV'a çıkıyor.

Sivrisinekle mücadele ocak ayında yani larva döneminde yapılmalı. İlaç alım ihalesi yarın yapılacak.

Bu tarihten sonra yapılacak ilaçlamanın Adana'yı sivrisinekten koruması mümkün değil.

Başkan Karalar'ın kurduğu ihale tezgâhta, ENTOSAV firmasıyla ilişkiyi, Prof. Dr. Hüseyin Çetin, kardeşi Mustafa Çetin ve bu firmanın bölge sorumlusu Erkan Atalay sağlıyor.

Nasıl bir pazarlık içinde olduklarını kamuoyuna açıklamalılar.

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İhale tarihi 23 Mayıs.

Yani yarın.

İlaç formülleriyle 120 milyonluk vurgun nasıl yapılır?

Sorunun cevabını öğrenmek savcıya ve KOM Şube'ye kaldı.

Yetkililer yarın yapılacak ihaleye iyi bakmalı.

Rant uğruna halkın sağlığını bile önemsemeyen Zeydan Karalar ve ekibi bu kıyak ve adrese teslim ihaleden ne kazanacak?

Herkesin bunu bilme hakkı var.

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DEMİRÇALI'YA SEKS TUZAĞI

Bir kadını kızdırmışsanız hayatınız kayabilir.

İntikam, bir kadın için asla vazgeçilmeyecek, zamanla törpülenip körelmeyecek bir yemindir.

Hatta kadının hayatının vazgeçmediği amacıdır.

Bu oyunda kadının anahtar kelimesi sabırdır.

Adını anmak istemediğini bile sabırla bekler kadın.

Bu girizgâhtan sonra gelelim meseleye...

Adana-Yüreğir Belediyesi'nde çalışırken hırsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkarılan N.Y.'nin intikam planı korkunçtu.

Ali Demirçalı ile hemşeri de olan N.Y. başkana seks tuzağı kurmak için harekete geçti.

Uzun bir arayıştan sonra Demirçalı'nın yakın arkadaşıyla temas kurdu.

Başkanın arkadaşına, "Ali Demirçalı'nın telefonundan bana aşk ve cinsel içerikli mesajlar at, gerisine karışma" dedi.

Başkanın arkadaşı, kadının sesini kayda alacağını düşünemedi.

Kayda alınan sesi Ali Başkan saniye saniye dinledi.

Sinsi kadının planı hayata geçseydi başkanın aşk teklif ettiğini ama karşı çıktığı için işten çıkarıldığını söyleyecekti.

Hatta para da talep edecekti.

Ama kadının bilmediği bir şey vardı, o da Cin Ali'nin kadınla işi olmaz, onun işi parayla.

Başkanın kadından şikâyetçi olacağı öğrenildi.