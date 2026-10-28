ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Bir eli CHP'de, bir eli Yeni Parti'de!

Peki Zeydan hangi sıfatla sahada?

6 yıl hapis cezası almış, üstelik siyaset yasağı var..

Partiler ayrı, tabelalar ayrı, isimler ayrı...

Ama iddialara bakılırsa hesap aynı.

Herif meşale ve havai fişeklerle karşılanıyor.

Rüşvetçi birine yapılacak muamele mi bu?

Hem bu etik de değil.

Gazeteci Ali Pekmezci ona "kof siyasetçi" adı taktı.

Yeni Partili Emrah Kozay tutuklandı.

Gözler yerine seçilecek başkan vekiline çevrildi.

Rüşvetçi Karalar anında devreye girdi.

Adam ince hesaplar peşinde.

CHP'li Özgür Altıok ve Metin Sevtekin ile YP'li Nazlı Pınar Ünlü'yü destekliyor.

O olmazsa öbürü.

Sahi Karalar'ın yaptığı ikili oynamak değil mi?

***

CHP başka, Yeni Parti başka...Siyasette uzlaşma, ittifaklar olur, siyasetin olağan hâlidir bu.Zeydan Bey sen nasıl bir adamsın...İki partiye kumanda etmek de ne demek?Karalar, Oya Tekin'in tutuklanmasıyla Seyhan Belediyesi'nde yaşanan tablonun benzerini Çukurova için tekrarlıyor.Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'i de anlayamıyorum.Adamın bir kolu CHP'de, diğer kolu Yeni Parti'de.Geçen hafta sonu il kongresi yapıldı.Yönetim ve kurultay delegelerinde Zeydan ve oğlu Mert'in izini görmek mümkün.Anıl Tanburoğlu bu kez de yanıltmadı.Kimin emir eri olduğunu iyice anladık.

***

Zeydan Efendi şimdi de Güngör Geçer gibi birini Çukurova Belediyesi'nin tepesine oturtmak istiyor.Zeydan'ın cebinde üç isim var...Favorisi Özgür Altıok.Yedekte jet ski'ci Metin Sevtekin var.Bunların dışında Nazlı Pınar Ünlü var.Zeydan'ın hesabı Kürkçüler Cezaevi'nden döner...Mesela Feramuz Oran olur mu?Bal gibi olur kardeşim.Adam dürüst biri...Zeydan her taşın altından nasıl çıkabiliyor.Ne bulunmaz Hint kumaşıymış...Bir bakıyorsunuz CHP'de, bir başka gün Yeni Parti'de...Perde arkasından değil, açık açık belediyeyi yönetiyor.

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Gelelim en can alıcı soruya...

Hapis cezası alan Zeydan Karalar bu yüzü kimden alıyor?

Çukurova Belediyesi'nin seçilmiş başkanı mı?

Hayır.

Başkan vekili mi? Hayır.

Adamın siyasi sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor?

Rüşvetçinin siyasi nüfuzu nedir?

Haddini bilmeli, belediyeler babasının çiftliği değil.

Koltuk da onun siyasi mülkü değil.

İsimler değişiyor, koltuklar el değiştiriyor...

Peki değişmeyen bir siyasi merkez mi var?

Zeydan Partisi tartışmasının özü de budur.

Karalar, Seyhan'da yaşadığı darbenin bir benzerini Çukurova'da yaşayacaktır.

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BUĞRA KAVUNCU

Herif tırışkadan nağmeler söylüyor...

Fon şeytanlarıyla ilgili Reis gereğini yapıyor...

Kaynak yapmayı bırak Buğra Efendi.

Sen şu FETÖ'cü İsmail Kavuncu ile CIA ajanı Enver Altaylı'nın yakını değil misin?

İsmail Kavuncu'nun Zeki Pilge suikastında rolü vardı.

İnce bir tezgâh kurmuştu.

Hayri Ersoy cinayeti sıradan bir cinayet değildi...

Sen fon şeytanlarını bırak da bunu anlat bize bunu...

Tabii yüreğin yetiyorsa...

Hayri Ersoy'un azmettiricisi akrabandan söz et!

Neyse bu konuyu uzun uzun yazacağım.

Sana da sıra gelecek yani...



NOT:

Meclis üyesi Metin Sevtekin, Türkmenbaşı'ndaki büyük imar soygunuyla ilgili olarak, imar dosyasını takip etmediğini, yoğunluk artışına karşı çıkan bir meclis üyesi olduğunu belirtti.