ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana Belediyesi yeni otobüsler alıyor.

Zeydan Karalar ve oğullarının tercihi TEMSA.

Çünkü TEMSA'ya karoser üretiyorlar.

Al gülüm ver gülüm muhabbetleri yani.

Kılıfları da hazır:

Adana markası!

Yani yersen...

TEMSA'nın yetkili servisi ise villa komşuları Sedat Gül.

Sedat Gül'e ait firmalar devletin radarında.

Devlet, Adana Belediyesi'nden ihale belgelerini istedi.

Bilirkişiden gelecek rapor bekleniyor.

Hâliyle Sedat Gül'ü sıkıntı bastı.

Adam kış günü boşuna terlemiyor yani.

Herif inşaattan, otobüs ve araç tamirine kadar her konuda belediyeye fatura kesip durmuş.

Faturaların kaçı gerçek kaçı naylon belli olacak...

Otobüsler yolda kalmış, vatandaş mağdur olmuş umurlarında mı?

Manzara aynı Ekrem'in yönettiği İBB gibi.

Sedat Efendi'nin itirafçı olma ihtimali bile var.

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Gül, villa komşusu Zeydan Karalar'dan aldığı güçle belediyede yıllardır at oynatıp durdu...Herif bürokrat atamasından belediyeyle iş yapacak firmalara kadar her işe mayda - noz oldu.Daha dün belediyede yeni görevlendirmeler yapıldı.İddiaya göre bazı müteahhit ve faturacı iş insanları bu değişimlerde etkili olmuş.Yusuf Yıldız'ın atamalarda etkili olduğu iddiası dillerde.Fen işlerinde Ardıl Murat Yatangaç görevden alındı.Yerine Evren İsmet Şahin getirildi.Levent Kasar'ın rahatsız olduğu satınalmacı Talip Can Çetin de görevden alındı.Bu konuyu daha çok konuşacağız.

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Toplu Taşıma Şube Müdürü Hüseyin Kara.Gül'ün tıkanan tüm yollarını açmakla görevli.Yılmaz Erdoğan'ınfilmine taş çıkartırlar.Belediye bürokratlarının ihale ve vurgun, talan gibi rezilliklerini yazmaktan yoruldum, onlar çalmaktan- çaldırmaktan yorulmadı.Sedat Gül ve Zeydan Karalar arasında derin bir ilişki var.Yakında o da ortaya çıkar.Devletin evrakları incelemeye alması herkesi korkuttu.e aitAltınkoza Hazır Beton ve Asfalt,, Boğa İmar İnşaat Lojistik şirketlerinin Adana Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ihale ve doğrudan teminlerinin evrakları devletin elinde.Faturalarla talana yol veren bürokratlar da radarda.Soruşturmayı yapanlara küçük bir hatırlatma.Gül ve Kara'nın baz ve HTS kayıtlarına bakın.

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Yazıyı Levent Kasar ile bitirelim...Yusuf Yıldız, Sedat Gül, Ertan Karaoğlu gibi imtiyazlı isimlerden biri de Kasar'dır.ın ilk göz ağrısıdır.Seyhan'da rant yolculuğuna birlikte çıktılar.İkili bu süreçte palazlandı.Leventolarak başladı.Sonra Kasar'a Newkar ve LEKA'yı ekledi Bunlar içinhoştur, gerisi boştur.in adamları belediyeleri rüşvet üssüne çevirdi.Başkanlar köşe dönmeyi asli görev saydı.Korku duvarlarını bile aşmışlar.Karalar ve ailesi için aşağıdaki firmalar çok özeldir.Levent Kasar, Yusuf Yıldız, Sedat Gül, Ertan Karaoğlu...Belediyeyi bunların şirketleri talan ediyor.Mesela, Kasar'a ait şirketler belediyeye; tabuttan kefene, patatesten soğana, masadan sandalyeye kadar çok şey sattı.Sanki köy bakkalı mübarek.Levent Kasar şimdi de 17. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu işini yapacak.İhale 20 Ekim 2026'da yapıldı.Bir gün bile sürmeyecek maraton koşusu için belediye, Levent Efendi'ye 16 milyon lira verecek.Sizce bu normal mi?