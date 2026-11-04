ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı rüşvetçi Zeydan Karalar, oğlu Mert ve müteahhitleri Yusuf Yıldız; Rıfat'ı, Ali'yi ve beni yese doymazlar...

Fırsatını bulsa bizi bir kaşık suda boğarlar...

Çünkü biz tezgâhlarını bozan gazetecileriz.

Herkesi susturdular ama bizi susturamadılar...

Zeydan Karalar düne kadar müflis biriydi...

14 yılda Karun kadar zengin oldu...

Bunu hep dile getirdik...

Çünkü bu durum hayatın normal akışıyla mümkün değildi.

Adam bal tuttuğu parmağını hep yaladı...

Herif ele geçirdiği devlet gücünü, kendisine emanet edilen kamu kaynaklarını Türkiye'de en pervasızca kullanan isim oldu.

Zeydan Karalar'ın uzaklaştırılmasına bakmayın siz...

Rüşvetten 6 yıl 3 ay hapis cezası alması da sizi aldatmasın.

Belediyeyi hâlâ o yönetiyor.

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Milyarlarca liralık kamu kaynağını, hem partileri hem de ilçe belediyelerini dizayn etmek için kullanıyor.Seyhan Belediyesi'nde bunu yapamadı.Yüreğir seçiminde eline yüzüne bulaştırdı.Ama Çukurova'da hedefine ulaştı.Elemanını yukarı kabul ettiremedi ama CHP'liin Çukurova Belediye Başkanvekili olmasını sağladı.Seçimde CHP'nin oyları yetmeyince devreye Zeydan girdi.MHP ve AK Partili meclis üyeleriyle amacına ulaştı.Cumhur İttifakı'nın, Özgür Özel'in rüşvetçi adamıun kazanmasını istemeyişi seçimde etkili oldu.Karalar her dalda oynayıp duruyor.Bu tercihte de etkili oldu.Karalar'a Yusuf Yıldız destek verdi.CHP ve Yeni Parti'nin ikiye bölündüğü yerde Cumhur İttifakı'nın adayının seçilmesi mümkün olabilirdi.Zeydan'ın Büyükşehir Belediye kasasından ihya ettiği müteahhit Yusuf Yıldız'ın ikna turlarının etkisini yok sayamayız.Çukurova Belediyesi de bir şekilde Zeydan'ın kontrolüne geçti.Belediye, müteahhit maskeli talancılardan kurtarılmalı.Tabii en başta da Zeydan ve saz arkadaşlarından!

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Sayıştay, Adana ASKİ'yi acayip yakaladı.

Sayıştay'ın ibretlik raporunda yok yok.

Günlerdir bu köşede dile getirdiklerimiz ayrı.

Adamlar hizmet değil hırsızlık için varlar sanki.

Kurumun TL ve döviz hesapları muhasebede yok.

ASKİ adına kayıtlı 13 taşınmaz da envanterde değil.

Emrah Kaplan Efendi hesap ver bakalım...

Banka hesaplarına ne oldu?

Ya 13 değerli taşınmaz...

Neler oluyor ASKİ'de?..

Şimdi gözler ASKİ yönetiminde!

Muhasebede görünmeyen banka hesaplarının bakiyeleri ne kadar? 13 taşınmaz neden kayıtlarda yok?

8 yıldır ASKİ'nin tek gelir kaynağı su, Ümit Aygül'e bağlı.

Bu paranın nerelere ödeneceğine karar veren de aynı isim.

8 yıldır adam Mali Hizmetler Daire Başkanı...

Yani onu oraya atayan isim Zeydan Karalar.

Ümit Aygül, Zeydan'ın yakını.

Mahallelisi Emrah Kaplan'ı da genel müdür yapan o...

Devletin kurumu ASKİ, Zeydan'ın gizli kasalarına emanet.

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VE SAHTE ALTIN

Adana, sahte altın cenneti oldu.

Aman Adana, Maraş, Antep, Hatay ve Mersin'den altın alırken dikkat edin...

Kahramanmaraşlı gazeteci İlker Aydın, sahte altın haberleri nedeniyle silahlı saldırıya uğradı...

Aydın, sosyal medya hesabından saldırı görüntülerini paylaştı.

Sahte altınla ilgili haberler, sahtekâr kuyumcuları kızdırdı.

Altın alacakları ise tedirgin etti.

Gazeteci Aydın da bu haberler yüzünden öldürülmek istendi.

Düşük ayarlı altınların, Adana'nın büyük kuyumcularından biri tarafından piyasaya sürüldüğü iddia ediliyor.

Adamla ilgili FETÖ'cü iddiaları da gırla gidiyor.