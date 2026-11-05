ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Adana Valisi Mustafa Yavuz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk çok iyi birer yöneticidirler. Bu kişiler kimi "atanmışlar" gibi değil, kendini memleketine "adayanlar" gibi görev yapıyorlar... Hem de 7/24...

Vali Masatlı'yı deprem sonrası Hatay'da, Adana Valisi Yavuz'u da Karabük ve Adana'da yaptıklarından bilirim. Belediye Başkanı Öntürk ise depremin yıktığı Hatay'da tarih yazıyor... Bunlar bazıları gibi kibirli ve burnu havada değiller. Vatandaşın selamına güler yüzle karşılık vermeyi, derdini dinlemeyi, hâlini hatırını sormayı görev sayarlar.

Elbette o koltuklar hizmet etmek için verildi, insana mesafe koymak ve ulaşılmaz olmak için değil. Kısacası vatandaşın gönlünü kazanamayan, makamının saygınlığını da koruyamaz.

Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle kurduğu gönül bağını anlamayan, kendini gözden geçirsin. Bazı valiler, bazı teşkilat yöneticileri, il başkanı ve milletvekilleri keşke biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etse.

Reis insanlarla nasıl kucaklaşıyor, vatandaşın derdini nasıl dinliyor, bir görseler. İşte o zaman makamın değil, gönüllerin önemini anlarlar. Erdoğan yıllardır Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. Onu bazen bir esnafın dükkânında, bazen bir işçinin sofrasında, bazen bir depremzedenin yanında, bazen de bir çocuğun başını okşarken gördük.

Reis milletle arasına milim mesafe koymuyor. Ama onun hizmet için atadıklarının burnu havada... Bu davranışlarıyla milleti küstürüyorlar... Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan'ı niye seviyor? Millet onun mücadelesini, kararlılığını, milletle kurduğu bağı önemsiyor.

Reis'in emeğinin üzerine gölge düşüren, teşkilatı vatandaştan koparan, kibri hizmetin önüne koyan, makamını davanın önünde tutan herkes kendini sorgulamalı.

Bir vatandaşın kapıdan çevrilmesi, bir derdin dinlenmemesi sandığa kötü yansır. AK Parti'nin en büyük gücü, milletle kurduğu bağdır. Vatandaş kendisini dinleyen yöneticiler görürse AK Parti uzun yıllar iktidarda kalır. Bunun yolu da tevazudan geçiyor.

Reis'in arkasında yürümek, onun millet sevgisini, mütevazılığını ve hizmet anlayışını taşımakla olur.