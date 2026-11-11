ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

AK Parti içine sızmış vurguncular birer birer kodese atılıyor.

Özgür Özel ise hırsızını savunmak için 100 miting yaptı.

Reis ise fon şeytanlarını anında partiden attı.

Erdoğan'ın tavrı net.

Arkadaşlarının belgeli hırsızlıklarını Özgür Özel yaptığı mitinglerle 'siyasi' diyerek millete yutturmaya çalışıyor.

Tam da bu sırada Sayıştay bir rapor yayınlandı.

Raporda CHP'li başkanların yolsuzlukları ortaya çıktı.Hemen hemen hepsindeki yöntemi aynı.

Mesela Adana Büyükşehir Belediyesi.

Rüşvet cezalısı Zeydan Karalar'ın günahı büyük.

Herif mezarlık yerini restoran yaptırmış.

Belediyeye uyduruk danışman almış.

Kasadan hediyelere milyonlar ödemiş.

Meğer belediyede neler olmuş neler?

***

Millet trafikte çile çekerken Zeydan Efendi candaşına 8 milyon 250 bin liraya bir ulaşım anketi yaptırmış!

Bozuk yollara, trafiğe, toplu taşıma çilesi sorununu çözmek yerine ankete milyonlar harcamış.

Bir de 200 adet çeyrek altın almış.

Bitmedi; Tasarruf tedbirlerine rağmen temsil ve ağırlama kapsamında takım elbiseler, ceketler, pantolonlar, gömlekler, kravatlar ve fularlar almış.

Duyuru, tanıtım, şenlik adına yapılan eşantiyonlara da milyonlar ödemiş.

Orası millete hizmet üretmesi gereken bir belediye mi, yoksa Zeydan Karalar'ın çiftliği mi belli değil?

Mezarlık alanını restorancıya tahsis etmiş.

Özgür Özel mezar başında rakı içerse Zeydan Karalar da mezarlık yerini rakılı restorana verir tabii.

Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır arkadaş?

Okurlar ısrarla yazıp duruyor...

"Boşuna yazmayın adamı koruyorlar!"

***



BABAM ZİYA

Türk karikatür sanatının usta kalemi babam Ziya RAMOĞLU'nu 19 yıl önce bugün, anacığımı da 21 yıl önce kaybettim.

Her ikisini rahmet, saygı ve özlemle anıyorum.

Babam Ziya RAMOĞLU çizgileriyle düşündüren, güldürürken sorgulatan, kalemiyle iz bırakan büyük bir usta idi.

Ölmüş tüm babalara Allah'tan Rahmet diliyorum.

Dünya tatlısı anacığım ile ebediyete intikal eden tüm annelere rahmet olsun...