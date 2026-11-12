ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Zeydan Karalar'ın Aziz İhsan Aktaş ile birlikte gömdüğü iddia edilen çöp konteyner meselesine iyi bakmak lazım.

Yer altına kaç çöp konteyneri gömdükleri araştırılmalı...

Bulunanlar belediyedeki fatura ile karşılaştırılmalı.

Faturadaki rakamla gömülen konteyner sayısı aynı mı?

Belediye müteahhitleri de mali yönden incelenmeli.

Bazı isimlerin Zeydan Beyle başlayan ekonomik büyümesine ise MASAK bakmalı.

Kara para meselesi basit mesele değil. Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun çevirdiği filmler ortada.

Levent Kasar, Yusuf Yıldız, Ahmet Kutluk, Ertan Karaoğlu, İlyas Tuncel ve Sedat Gül.

Her biri küçük çaplı bir müteahhit idi.

Kamu sayesinde devasa bir güç oldular.

Dün servis işi yapan adam nasıl Karun kadar zenginleşti?

Cafer Mahiroğlu gibi bunlara da desteği Zeydan Karalar verdi.

Sedat Gül, 200 milyonluk villada oturan Zeydan Efendi ile kapı komşusudur...

Zeydan'ın düne kadar kuruşu yoktu.

O villa hangi parayla alındı merak edilmez mi hiç?

Büyükşehir'in inşaat ve imalat işinde de Gül'ün adı var.

Gül farklı ortaklarla, Yusuf Yıldız, İlyas Tuncel ve Ahmet Kutluk'la yarışır.

Sedat Gül aile içinden mi dışından biri midir

***

Sedat otobüslerinin araç bakımı ve tamir işini yapar.Burayı kimseye kaptırmaz.Yedek parça işinde de Gül vardır.Hüseyin Kara isimli bürokratı onunyaptırdığı iddia edilir.Ben bunların yolsuzluklarını yazmaktan yoruldum.Ama onlar çalmaktan-çaldırmaktan yorulmadı.Belediyeden bir takım dosyalar istenmiş.Bürokratların yürekleri fut fut atmaya başladı. Korku ve panik sarmış tüm belediyeyi.aitAltınkoza Hazır Beton ile, Boğa İmar İnşaat Lojistik şirketleri inceleniyor.Başkaları da var tabii.Yusuf Yıldız''a iyi haberlerim yok.Naylon faturacıların tamamı devletin radarında..Talan düzenine onay verip yol veren tüm bürokratlar da...

***

Otobüslerin tamirinden Hüseyin Kara sorumlu. Gül ve Kara'nın HTS ve baz kayıtları incelenirse ne olur?Kimse unutmasın!Devlet yarına bırakır ama yanlış yapanın kamu kaynaklarına el uzatanın yanına bırakmaz.Hırsız ve arsızı yazdıkça beyleri rahatsız ettim. Kimi savcıya koştu kimi de kıymetli dostlarıma...Ama ben kalemimi kırarım ama satmam... Bunu sonunda öğrendiler...