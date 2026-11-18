Allah aşkına söyleyin, sizin hangi işiniz doğru...

İşiniz gücünüz vurgun, rüşvet ve ahlaksızlık.

Bunlar parayı çok sever, rüşvetçidirler...

Ayrıca ahlaksızdırlar da.

Hepsi böyledir demiyorum...

Özgür'ün yamaklarının çoğu bu tiplerdir.

Adam Fatiha okumak yerine mezarda rakı içti, adına da "vasiyet" dedi.

Herif geçen hafta güya demokratik bir kongre yapmış...

Ulan sanki beş adayla kıyasıya yarıştı da seçimi kazandı.

Yeni Parti, sapık ve rüşvetçilerle doldu.

Tek tek saymaya gerek yok.

Mustafa Sarıgül örneği yeterlidir..

Özel, listesine LGBT güzellemesi yapan, Mavi Vatan'a masal diyenleri doldurdu.

Özgür Özel'in yamağı Ümit Özlale yine salladı.

AK Parti milletvekili Çiğdem Karaaslan'a fon iftirası attı.

FUBS BANK üzerinden yurtdışına para kaçırıldığını iddia etti..

Yapılan açıklamada SWIFT'in devreye alınmadığı ve adı geçen şahsın bankanın müşterisi ve dış müşteri kabulü yapılmadığı belirtildi.

Belli ki bu iftiracıları FON VURGUNCULARI kullanıyor.

Suyu bulandırmaya çalışıyorlar...

Özgür'ün yamağı Ümit Özlale kendi hırsızını görmez, AK Parti'ye itibar suikastı yapar...

Bu kafa mı ülkeyi yönetecek?

Ne yapabilecekleri belediyelerinden belli değil mi?

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otelinde âlem yapan Özgür'ün adamlarıyla ilgili kasetler ortaya çıkmadı...

Sırada Aziz İhsan Aktaş'ın hediyesi VIP minibüste olanlar var.

Sokağa çıkacak yüzleri kalır mı bilmem.

Bunlarda ne Allah korkusu var ne de utanma!

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Asfaltın rengi siyah... Adana 'daki asfalt ihalelerinin rengi daha da koyu!diye reklam yapmak kolay.Mesele, o asfaltın nerede olduğunu göstermek!Mesele, dökülen asfaltın hesabını verebilmek!Mesele, milletin parasının hangi firmalara, hangi ihalelerle ve hangi hakedişlerle aktarıldığını açıklamak!Gelelim Adana'ya...Adana Belediyesi yönetimi, Adana halkının en temel sorunlarından biri hâline gelen sivrisinekle hiç mücadele etmedi.Daire Başkanı Duygu Argunşah ile Aytekin Şahin hakkında çıkan dedikodular sebebini açıklar gibi.Bu şehirde çocuklar var.Yaşlılar var.Hastalar var.Gece uyumaya çalışan insanlar var.Kış günü bile insanlar sivrisinekle köşe kapmaca oynuyor.Rüşvet kokan ihale iddiaları ortada.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili cevap ver...Hangi ilaç alındı?Kaç litre ilaç kullanıldı?Hangi mahalle kaç kez ilaçlandı?İhaleler kimlere verildi?Harcanan milyonlara rağmen vatandaşı sivriler neden yiyor?Belediyenin görevi sineği yok etmektir.Kış günü sivriler insanı perişan etti.Halk arasında panter sivrisineği olarak bilinen Asya kaplanı, Adanalının korkulu rüyası oldu.Canavar geceyi beklemiyor, gündüz de saldırıyor.Hatta elbise üzerinden bile ısırıyor şerefsizler.Ardından bitmek bilmeyen bir kaşıntı başlıyor.Sivrisinek neden bu kadar çoğaldı?Çünkü mücadele, yetişkin sivrileri ilaçlayarak yapıldı.Mücadele, larva dönemindeyken yapılmalıydı.Üreme alanları kurutulmalı, su birikintileri kontrol altına alınmalı, larva ilaçlaması düzenli biçimde gerçekleştirilmeliydi.Larvayken önlem almazsanız, büyüdüğünde karşınıza sivrisinek değil, adeta bir canavar çıkar!Zaten öyle de oldu.