Ümit Özlale gibi iftiracı isimler ile Özgür Efendi, yalanlarıyla kışkırtma avına çıktılar.

Şimdi de devletin güvenlik güçlerinin direnç refleksini kıracak manipülasyon, iftira ve algı yayıyorlar.

Amaçları polislere başkaldırtmak!

Ülkeyi yangın yerine çevirmek istiyorlar.

Bunu dokunulmazlık zırhıyla yapıyorlar.

Pervasızlıklarının hesabı mutlaka sorulmalıdır.

Bunlarla hukuk içinde baş etmek imkânsız.

TUSKON'cu Rızanur Meral, Reis'i tehdit etmişti.

FETÖ'de de yeniden bir hareketlenme var.

"Zelenski modeli" ile memlekete çökmek istiyorlar.

15 Temmuz sonrası gözden kaybolanlar bir kenarda sessizce hazırlık yaptılar...

Şimdi ise fırsat bekliyorlar.

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Ve Adana ASKİ 'de pis kokulu bir ihale Zeydan Karalar hasmım değil.Yolsuzluklarını yazıyorum.Baki Nugay'dan 1 milyon 250 bin dolar rüşvet aldı...6 yıl hapis ile memuriyetten men cezasına çarptırıldı.Daha Büyükşehir defteri açılmadı...Evraklar tek tek inceleniyor, sıra oraya da gelecek.Bu seferki vurgun aparatı ASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Kaplan.Mahallelisi ve kandaşı...Adamlarda ne doymaz mide varmış!Dur durak bilmiyorlar.ASKİ önümüzdeki ay 2026/2182354 numaralı bir kanal temizleme ihalesi açacak.O ihale de radarımda.300 milyonluk ihaleden burnuma çok pis koku geliyor.İhale şartnamesi, Emrah'ın adamlarıilenu, hedef şaşırtmak için deı tarif ediyor.İhale 6 kombine kanal açma makinesi, 2 su tankeri, 3 vidanjör, 4 traktör ve 34 işçi için yapılacak.İhalenin bedeli 300 milyon lira.Şartnamede araç modeli yok.Belki 1980 model araçla çalışacaklar.Aslında işin gerçek maliyeti 50 milyonu bile bulmaz..Kalan 250 milyon kırışılacak demek.İş deneyim belgesi de yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.25'lik bitirmeyi 50'ye çıkarmak adres tarifidir.Zeydan Ağa ceza aldı...Ama hâlâ belediyeyi o yönetiyor.Meclis toplantılarının fondaki görüntüsü de ispatı.

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ASKİ'den aldığım bilgiye göre ızgara ve kanal temizliği zaten ASKİ'nin modern makineleri ve personeliyle yapılacak.Müteahhitler ise hayali fatura kesip 300 milyonu götürecek.Zeydan'ın neferi Güngör Geçer,şeklinde şov yapmayı bıraksın.Reis'in hibe kredileriyle Adana ASKİ'nin malı olan 43 tane kanal açma makinesi ve 31 vidanjörü var.Bu filo, İstanbul'un İSKİ'si ile Ankara'nın ASKİ'sinde yok.Emrah Efendi neden bunlarla kanal temizliği yapmaz da mitili ASKİ'ye atanvena belediyeyi soydurur?Izgara temizliğini nasıl yaptıkları ise küçük bir yağmurda Adana'yı sel basmasından belli.Yapılan bir temizlik yok ama kesilen milyonluk fatura var.Kanalizasyon Daire Başkanı Öner Aka, bu hırsızlıklara dayanamadığı için istifa etti.Giderkendedi.Yazıktır günahtır beyler...Bu paralarda tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var.Ama bugün ama yarın ahları tutar.