AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ali Coşkun yönetimindeki arkadaşları Fatih Ünsal, Mehmet Durhasan ve Mustafa Duran ile birlikte yanıma geldi...

Ali Başkan "Sahadayız, çalışıyoruz" dedi...

Ben de, "Nefes almadan koşmak, Reis'in yükünden almak lazım" dedim.

Ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın sözleri düştü Whatsapp'ıma...

Yayman, Reis'in yükünden yük almak için çırpınıyor...

Baktım bir gün "Terörsüz Türkiye"yi anlatıyor, ardından "fon şeytanları"na öfkeleniyor.

Ya diğerleri; onlar ne yapıyor?

Memleket için çırpınan çok...

Ama kış uykusuna yatanlar da var.

Daha çok çalışmak lazım.

İçeride hain çok..

Ali Coşkun çalmadık kapı bırakmıyor.

Hüseyin Yayman, parti politikalarıyla fon hırsızlarını ve terörsüz Türkiye'yi anlatıp duruyor.

İl teşkilatının da Ali'den farkı yok...

Partide kış uykusuna yatan var, ama çalışan daha çok.

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Türkiye kritik bir eşikten geçiyor.Bir tarafta paragöz bürokrat ve siyasetçiler, karşılarında da kirli düzenin hesabını sormakta kesin kararlı olan Erdoğan...Bir yanda Türkiye'nin terör belasından kurtulma mücadelesi, diğer yanda Özgür Özel gibilerin tarihi meseleyi baltalama çabaları.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman böyle bir ortamda bam tellerine basıyor.Fon meselesi önemli...Reis üç aşamalı bir yol haritası belirledi.Fonzedenin parası hırsızdan tahsil ediliyor.Şubat 2001'de yaşananolayını unutmadık. O gün batan bankaların ülkeye maliyeti 46 milyar dolardı.O günün mimarları milletin parasını batırmıştı.Üzerinde durulması gereken nokta budur!AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ınifadesi çok önemli...Erdoğan'ın verdiği mesaj da açık...Olayın ucu kime giderse gidecek...

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Çeşitli partilerden 90 belediye başkanı, umudu Reis'te gördüğü için AK Parti'ye katıldı.Bu çok önemli bir gelişme...İnsanlar hizmet bekliyor.Vatandaşın gönlüne giremeyen ayakta kalamaz.Yayman, Özgür Özel için çarpıcı ifadeler kullanıyor:Sert bir çıkış!Ama söyledikleri çok doğru...Siyaset, manşet ve algılarla değil, hizmetle yapılır.Gelelim meselenin en önemli kısmına...Terörsüz Türkiye meselesine!Yayman'ın şu sözleri de dikkat çekici.Sahi bundan daha büyük bir kazanım olabilir mi?Bir annenin evladını kaybetmemesi, bir ocağa ateş düşmemesi, asker ve polisin şehit olmaması sence önemli değil mi Özgür Efendi? Türkiye'nin terör belasından kurtulması, bugünün değil, gelecek nesillerin de meselesidir.Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet tecrübesi ve güçlü siyasi iradesiyle süreci stratejik devlet politikasına dönüştürdüğünü söyledi.Yayman, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür için de,dedi.Terörün bitmesi Türkiye için büyük kazanımdır.