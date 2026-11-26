Zeydan Karalar ile Yusuf Yıldız sürekli dava açıp duruyor.

Sanki onlara Ümit Özlale gibi iftira atmışım.

Gazetecilik yapıyor, belge yayınlıyor, soru soruyorum.

Hem gazetecinin görevi itibar korumak değil ki...

Kamu adına soru sormaktır.

Kimsenin itibarıyla derdim yok...

Gazetecilik yapmak için kalem oynatıyorum.

Kafamdan da suç uydurmuyorum ki...

Karalar ve Yıldız, beni değil ceza veren hâkimleri dava etmeli.

Üstelik mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı.

"Sanık Zeydan Karalar üzerine atılı rüşvet almak suçunu işlediği için 6 yıl 3 ay HAPİS ile cezalandırıldı" dendi.

Aynı mahkeme, Yusuf Yıldız'a da "ihaleye fesat karıştırdığı" için 10 ay hapis verdi.

Şirketlerini de 2 yıl devlet ihalelerinden men etti.

Kararda başka ayrıntılar da var...

Yusuf aka, mahkemede hasta evladını bile kullandı.

Mahkemenin kararında her şey ayrıntılarıyla yazılmış.

Yiyorsa onlara ceza veren mahkeme heyetini dava etsinler de görelim.

Ama önce icralık birinin bunca fabrikası nasıl oldu anlatsın.

Hırsız ve sapıkları partiye alan Özgür Özel'in faşist ruhu ortada.

Adam gibi adam olan Reis'e kurban olsun...

***

Önemli bir iki notla bitirelim yazımızı.

Adana ASKİ'de olan yolsuzlukları yazıp duruyorum.

Genel Müdür Vekili Emrah Kaplan'ın "Tuna Beton" ile "Karaoğlu"nu ve "Çukurova İnşaat"ı kayırdığını yazmıştım.

Başka boru firması yokmuş gibi Şaban Yıldırım'a ait "Borsantaş"tan "test ve fabrika kabulü" yapılmadan alınan boru ve bacalar bisküvi gibi dağılıyor.

Dayanıklılık testi yapılmadan alınan boruların dağılması kamu zararıdır. Galiba Emrah Kaplan, dostu Yıldırım'a kıyamadığı için borulara özellikle test yaptırmıyor.

Peki karşılığında ne alıyor?

Fen İşleri Daire Başkanı Evren İsmet Şahin de Mahir Karacan'a yakın biri.

Zeydan'ın akrabası olan Karacan, İçme Suyu Projeler Daire Başkanı Özlem Hilal ile kanka...

Hayırlı işler bayanlar baylar...

MBG Yönetim İnşaat ile KRCN Yapı, Karacan'a ait.

Seyhan Belediyesi'nin iki kontrol mühendisi Süleyman Esen ve Tolga Ünlügenç de Karacan ile birlikte hareket ediyor...

Ne dolaplar döndüğünü anlayın yani...

A isimli kadın hangi müdürün sevgilisidir?

***



VE SEDAT GÜL

Belediye araçlarının bakım onarımını yapan Sedat Gül'ün Kıbrıs'ta kalp krizi geçirdiğini duydum.

Öncelikle geçmiş olsun.

Ama kalp, üzüntüye ve strese gelmez ki.

Heyecanlı işlerle kalbi yormamak lazım.

Sedat Bey öyle yapmıyor...

Hem belediye araçlarının tamirini yapıyor hem de TEMSA otobüslerine servis hizmeti veriyor.

Herif çevreyi mevreyi takmıyor.

Yanmış yağ ve kimyasallarla çevre zehirlenmiş umurunda mı?

Çevre Müdürlüğü elemanlarına fena yakalanmış.

Gül'e ait Levent Mahallesi 1782 Sokak'ta faaliyet gösteren "Altınkoza Mimarlık Müh. Şirketi"nin araç bakımı sırasında meydana gelen atık su ve motor yağlarını arıtmadan çevreye boşalttığı tespit edildi.

Adana Çevre İl Müdürlüğü bu yüzden Gül'e 10 milyon 490 bin lira para cezası kesti.

Sedat şimdi çırpınıp duruyor.

Mahkemeye gidecekmiş...

Ama 2872 sayılı Çevre Kanunu kapı gibi ortada.

Bu cezalar Sedat Beyi çevreci yapar mı göreceğiz.



ÖNEMLİ NOT:

Cuma günü www.takvim.com.tr'de 250 milyarlık imar rantını yazdım...