Kıbrıslı Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Turgay Salim ve Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Musa Eroğlu, Şehrim Türkülenmeli projesiyle müzikseverlerin karşısına çıktı ve çok sevildi. Turgay Salim'in bestesi ve Bülent Fevzioğlu'nun sözleriyle hayat bulan bu eserin müzik yönetmenliğini Coşkun Karademir üstlendi. Bu anlamlı türkü, ayrılık acısını, özlemi ve mesafelerin yakınlaştırılabileceği duygusunu bizlere güçlü bir şekilde aktarıyor.









Pop müziğin sevilen isimlerinden Buray'ın babasının da projede yer alması, bu çalışmaya daha da derin bir anlam kazandırmış. Turgay Salim'in ilerleyen dönemde yeni projelerini müzikseverlerle buluşturacak olması da heyecan verici. Sabırsızlıkla bekliyorum.



HEM OKULLU HEM ALAYLI

Genç şarkıcı Umut Kaplan, geçtiğimiz hafta Akşamcı adlı yeni şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Sibel Can'ın eski vokalisti olarak tanınan Umut, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki müzik eğitimiyle hem teorik hem de pratik bilgiye sahip bir isim.







Alaylı ve okullu kimliğiyle güçlü bir temel oluşturan Umut'un istikrarlı bir şekilde yükselmesi, ona müzik dünyasında sağlam bir yer kazandırabilir. Başarılarının devamını diliyorum.





DUR DİYEMEDİM

Dikkat çeken çalışma ise Erdal Toprak ve Hopera'nın ortak projesi Dur Diyemedim. Pop müziğe yenilikçi bir soluk getiren bu düet, Erdal Toprak'ın deneyimi ve Hopera'nın genç enerjisiyle güçlü bir etki yaratıyor.









Şarkının sözleri ve müziği ikilinin ortak imzasını taşırken, Zafer Arslan'ın başarılı aranjesiyle şarkı dinleyicilere sunuldu. Bu çalışma, Türk pop müziğinde yeni bir hit olarak yerini alacak gibi görünüyor.



TÜM BİLETLER SATILDI

Pop müziğin sevilen ismi Soner Sarıkabadayı, muhteşem bir konserle 2024 kış sezonunu açtı. Yangın Yangın şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Sarıkabadayı, sahnede hem eski hitlerini seslendirdi hem de yeni parçalarıyla hayranlarını büyüledi.







Günler öncesinden tükenen biletlerle dikkat çeken bu performans, yine unutulmazlar arasına girdi.