Sefo çok yetenekli, konser yoğunluğuna rağmen üretmeye devam ediyor. Yayınladığı hareketli parçalarıyla dinleyenleri eğlendirmeyi başaran Sefo bu sefer ise slow bir parça ile ters köşe yapmış. Kışın yayınladığı Kapalı Kapılar isimli slow hit parçasıyla 60 milyon dinlenme sayısına sahip sevilen müzisyen, duygusal söz ve bestesiyle de dinleyenlerden tam not almıştı.







Geçtiğimiz günlerde ise kendi sosyal medya hesabında Kaçak Göçek'in bir kısmını yayınlayan Sefo'ya, dinleyenlerden "Hemen yayınla" yorumu yağdı. Söz ve müzik yine Sefo imzası taşırken düzenlemede ise başarılı isim Aerro yer alıyor. Parçanın etkileyici klarnet bölümü ise Ergün Şenlendirici'ye, mix&mastering ise Celil Yavuz'a ait.







ELMUSTO, DALE DON DALE VE OF OF OF İLE BÜYÜK SES GETİRİYOR

Rap müziğin genç ve yetenekli ismi ElMusto, dinleyicileriyle buluşan yeni şarkıları Dale Don Dale ve OF OF OF ile büyük ses getiriyor. Dale Don Dale, kısa sürede trendlerde yükselerek müzikseverlerin ilgisini çekti ve uzun süre bu listelerde kalmayı başardı. ElMusto'nun kendi tarzını ve özgünlüğünü bir kez daha ortaya koyduğu bu parça, dinamik ritmi, etkileyici sözleri ve özgün sound'u ile dikkat çekiyor.

ElMusto'nun müzik kariyerinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor ve trendlerde uzun süre kalmayı sürdürüyor. Her iki şarkı da rap müzik tutkunlarının beğenisini kazanırken, ElMusto'nun yeteneğini ve yaratıcı vizyonunu gözler önüne seriyor. Bu başarılı projelerin arkasında, müzik dünyasının yeni yetenek prodüktörü Yunus Tuncel (YNS) tarafından hazırlanan teknik detaylar ve Ahmet Karaduman ile Dinazor Dağıtım'dan Ulaş Çelik'in koordinatörlüğü bulunuyor. ElMusto'nun yeni eserleri, rap müziğinin taze ve enerjik bir örneği olarak dikkat çekiyor.







MELA TEDEL BU KEZ ROMANTİKLER İÇİN SÖYLÜYOR

Müzik dünyasına kendine özgü tarzıyla yeni bir soluk getiren Mela Bedel son şarkısı N'olduysa Oldu ile karşımızda... Eşsiz ses rengi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında taze bir nefes olan Mela Bedel gün geçtikçe adından daha çok söz ettiriyor. Yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de dört dörtlük bir müzisyen olan Mela Bedel tekdüzeliğin hüküm sürdüğü müzik piyasasına yepyeni bir tarz getiriyor. Ben Sana Gelemem, Canım, Alayı Yalan gibi şarkılarıyla dijital platformlarda milyonlarca kez dinlenen Mela Bedel kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına yeni bir şarkı hediye ediyor. Sonbaharın hüznüne eşlik eden N'olduysa Oldu duygu dolu müziği ve sözleriyle bir Mela Bedel klasiği. Sonunda kendisine aşık ettiren sevgiliden övgülerle bahseden N'olduysa Oldu aynı zamanda Mela'nın iç dünyasındaki naifliği ve kırılganlığı yansıtıyor. Dinleyen herkesin kendisinden bir parça bulabileceği Nolduysa Oldu her romantiğin marşı olmaya aday.