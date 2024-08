Müzik dünyasının ozanı, sesi, yorumu, tavrıyla ve tarzıyla bir ekol olan Nazan Öncel, günümüzde sosyal medyayı en iyi kullanan sanatçılardan biri olarak, gelen istekleri kırmadı ve yönetmen koltuğuna oturdu. Klibin konseptinden montajına kadar her aşamasını bizzat kendisi üstlenerek, ruh halini yansıtan bir çalışma ortaya koydu. Nazan Öncel, yıllar içinde birçok stara şarkılar vererek meslektaşlarını listelerin zirvesine taşımış bir sanatçı olarak, bugünlerde yayımlanacak klip ile hayatlarımıza dokunan zamansız şarkılarından biri olan ve yıllardan süzülüp gelen Beni Hatırla'yı yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.







Beni Hatırla'nın arkasındaki hikaye, şarkının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Nazan Öncel, bu şarkıyı 1992 yılında yazdığında, ilk dinleyen kişi kendi vokalisti olmuş. Vokalist, bir albüm yapmak ve Beni Hatırla'yı seslendirmek istediğini belirtmiş. Ancak, o dönemde her ikisinin de ekonomik sıkıntıları nedeniyle albüm çalışması rafa kalkmış. Durum böyle olunca, vokalist canına kıymaya kalkışmış ve bu olay herkes için büyük bir şok yaratmış. Nazan Öncel, bu süreçte şarkıyı ne kendisi okumuş ne de başkasına vermiş; şarkı, bir çekmecede üç yıl boyunca beklemiş.

Bir gün Ayşegül Aldinç ile dostluğu olan vokaliste, "Ayşegül bu şarkıyı okumak istiyor, bu seni üzer mi?" diye sorduğunda, vokalist "Bu konuyu kapattım Nazancım, albüm yapmaktan da vazgeçtim; şarkı tam Ayşegül'e göre, şahane okur" diyerek seslendirmeyi onaylamış.

Hatta stüdyoya giderek gönül rahatlığıyla onay verdiğini göstermiş. Böylece, 1996 yılında Ayşegül Aldinç şarkıyı ilk kez seslendirmiş ve klip çekmiş. 2004 yılında ise, Nazan Öncel şarkıyı kendi sesinden dinleyicilere sundu ve çok sevildi.







DAVİD GUETTA 11 YIL SONRA YENİDEN İSTANBUL'DA

Elektronik dans müziğinin tartışmasız bir numarası DJ David Guetta, Bayhan Müzik organizasyonuyla 7 Eylül Cumartesi akşamı FestivalPark Yenikapı'da müzik tutkunlarının karşısına çıkacak. Guetta, 2023 yılında tekrar Dünya'nın en prestijli DJ ödülünü kazanarak bir numaradaki yerini koruyan Guetta, festivalin kapanış gecesinde sahne alacak. Kentsel elektronik müziğin öncüsü David Guetta, kariyerinde imza attığı projelerle milyarlarca dinlenme sayısına ulaşmış bir dans müziği fenomeni. Son dönemde yayınladığı şarkılarla da gündemde olan Guetta, kapanış gecesinde sahne alarak festivalin en büyük gösterisini sunacak. Aynı gece Guetta'nın öncesinde Meduza, Mistajam, Abel ile Türkiye'den Yasin Keleş, Emrah Karaduman ve Leyna performanslarıyla binlerce festival katılımcısını coşturacak.

Bu arada Live From Fest İstanbul da, sezonun en güçlü uluslararası kadrosu ile eylülde FestivalPark Yenikapı sahnesine geliyor. Bayhan Müzik organizasyonuyla 6 Eylül 2024 Cuma akşamı gerçekleşecek festivalde, yerli ve yabancı müziğin yıldızları aynı sahnede buluşacak.

Rekor katılımın beklendiği festival için Yenikapı'da hazırlıklar başladı. Dünyaca ünlü İngiliz pop-rock grubu One Direction'ın üyelerinden ve solo kariyerinde de başarılarını sürdüren Louis Tomlinson, 6 Eylül Cuma akşamı Live From İstanbul Fest'in açılışında sahne alacak. Aynı gece, Tomlinson'dan önce Soolking ve yerli sahnenin starları Teoman, Gripin, yeni nesil müzisyenler Çağan Şengül, Melis Fis ve Böyleyken Böyle müzikseverleri geceye hazırlayacak.







NİLÜFER BEKTEMUR'DAN YOL VER

Benim de yakından tanıdığım, müzik dünyasında yetenekli bir besteci olarak tanınan Nilüfer Bektemur, Ae Records etiketiyle yayınlanan yeni teklisi Yol Ver ile müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Nilüfer Bektemur'a ait olan bu eser, dinleyicilere müzikal yolculuk sunuyor. Yol Ver, Nilüfer Bektemur'un müzikal olgunluğunu ve derinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Şarkının düzenlemesi, mix ve mastering işlemleri müzik dünyasında tanınmış bir isim olan Fırat Özbaylar tarafından gerçekleştirildi. Özbaylar'ın profesyonelliği ve yaratıcı dokunuşları, şarkının yoğunluğunu daha da artırdı. Şarkının video klibi, başarılı yönetmen Ferit Çetinkaya'nın yönetmenliğinde çekildi. Çetinkaya, şarkının atmosferini görseli renkli izleyicilere bir deneyim sunmuş.







BU GENÇ MÜZİSYENE DİKKAT

Genç şarkıcı Zilan Avşar'ın, Esmerim Biçim Biçim şarkısı son günlerde müzik listelerinde karşıma çıkıyor. Simklas Medya Yapım etiketiyle sektöre giren Zilan, hem eğitimli hem de güzel bir sese sahip... Klip çalışmasında da heyecanı ekrana yansımış. Önümüzdeki günlerde müzik dünyasında yer bulacağına eminim... Bu arada Zilan Avşar'ın hikayesinin başlangıcı için profiline baktım. Avşar, "Esmerim Biçim Biçim projesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim ama öncelikle bu yolda bana güvenen Murat Işılak ve her şeyimle ilgilenen bana bu yolculukta eşlik eden, güvenen Canan Candan'a ayrıca teşekkürler" diyor. Yolu açık olsun.







GRAMMY ÖDÜLLÜ SEAL SÜRPRİZİ

Grammy ödüllü dünyaca ünlü sanatçı Seal, BKM organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında 12 Ekim 2024 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. 1963 yılında Londra'da doğan, platin ödüllü şarkıcı ve söz yazarı Seal; pop, R&B, soul ve dans müziğinde iz bırakan, tüm zamanların en tanınmış seslerinden biri. Dünya çapında 30 milyonun üzerinde albüm satan ve 1 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan Seal, dört Grammy, üç Brit, iki Ivor Novello Ödülü ve bir MTV VMA kazandı. Türünün tek örneği, güçlü bariton sesiyle müzik dünyasına damgasını vurdu.