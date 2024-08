Dünyaca ünlü rapçi, şarkıcı, dansçı ve stil ikonu Lisa (Lalisa Manobal), kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Blackpınk üyesi olarak tanıdığımız Lisa, bu kez Grammy ödüllü Rosalía ile New Woman isimli yeni single'nda buluşuyor. Lloud co./Rca Records etiketiyle yayımlanan bu parça, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Max Martin ve Ilya gibi dev isimlerin yapımcılığını üstlendiği New Woman, Lisa'nın güçlü vokalleri ve keskin rap performansı ile Rosalía'nın sisli, etkileyici vokallerini bir araya getiriyor. Lisa'nın sosyal medyada büyük bir merakla beklenen duyurusunun ardından, şarkı nihayet müzikseverlerle buluştu. New Woman'ın resmi müzik videosu, Los Angeles'ta Dave Meyers yönetmenliğinde çekilen Y2K esintili uçuk bir klip ile taçlandırıldı. Bu avangart video, Lisa ve Rosalía'nın farklı performanslarla bir dizi görsel şöleni sunmasını sağlıyor.









Bu yeni single, Lisa'nın kısa süre önce yayınladığı ve listelerde hızla zirveye yerleşen Rockstar'ın ardından geldi. Rockstar, Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede YouTube listelerinde bir numaraya yerleşti ve kısa sürede 190 milyon dinlenme sayısına ulaştı ve Lisa'nın bu yılki başarısı yalnızca müzikle sınırlı kalmadı. Rockstar ile MTV Video Müzik Ödülleri'nde dört dalda aday gösterilen Lisa, Elle Dergisi'nin eylül sayısının kapağında da yer aldı. Moda dünyasında da adından söz ettiren sanatçı, Louis Vuitton'un en yeni yüzü olarak ilan edilirken, Bulgari ile olan iş birliğine de devam ediyor. Lisa'nın bu yükselişi, 28 Eylül'de New York Central Park'ta düzenlenecek Global Citizen Festival'inde sahne alacak ilk solo K-pop sanatçısı olmasıyla taçlanıyor. Bu performans, onun solo kariyerindeki ilk festival deneyimi olacak.

Blackpınk ile kazandığı global başarıların yanı sıra, Lisa'nın solo kariyerindeki etkileyici performansı, Lalisa ve Money gibi hitlerle müzik tarihine geçti. Bu başarılar, onun sadece K-pop dünyasında değil, global müzik sahnesinde de kalıcı bir yer edinmesini sağladı. Lisa ve Rosalía iş birliği, sadece müzikseverler için değil, yeni nesil kadın sanatçılar için de ilham verici bir adım olarak karşımızda duruyor. New Woman ile müzikteki kadın gücünü bir kez daha hissettiren bu iki sanatçının yolu, uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.



ALATURKA ÇOK KONUŞULACAK

2018 yılından beri farklı tempo ve janrların eklektik karışımı ile kendine özgü bir sound yaratan ve bu zamana kadar iki EP, 16 tekli yayımlayan yetenekli yorumcu, söz yazarı, bestesi ve prodüktör Onur Sevigen, Alaturka isimli yepyeni teklisini dinleyicilerle buluşturdu. Doğup büyüdüğü Londra'da profesyonel olarak müzik çalışmalarına başlayan, buradaki üretim ve başarıları ile adından söz ettiren Onur Sevigen, pandeminin akabinde İstanbul'a taşınarak Anadolu müzik ve enstrümanlarını batı müziği ile harmanladığı Türkçe şarkılar ve Türkçe-İngilizce iki dilli şarkılar ile ilgi görmeye başladı.







Hem stili hem de müzik tarzı ile dikkat çeken sanatçı Onur Sevigen; söz, beste ve düzenlemesi kendisine ait olan ve rap ağırlıklı şarkısında darbuka ve zurna başta olmak üzere doğu enstrümanlarını kullanarak bunları batı tarzı aranje ve soundlarla birleştirdi. Türk ve İngiliz müziğine yeni bir heyecan getirmeyi amaçlayan sanatçı, Alaturka şarkısında Hip Hop, Rap, ve RnB müziğin elementlerini ustaca kullanarak bu sefer darbuka'ya ayrıca zurna enstrümanını ekledi. Sanatçı, kendine özgü stiliyle müzikseverlere farklı bir rap sunuyor. Önceki şarkılarında olduğu gibi metaforik anlatımlar ve göndermelerle dolu yeni şarkısı Alaturka dün tüm dijital platformlarda yerini aldı.



RnB müziğinin ünlü ismi İstanbul'u sallamaya geliyor

Amerikalı ünlü RnB sanatçısı TYGA, İstanbul'da müzikseverlerin kulağının pasını silecek. TYGA, yarın gece en sevilen şarkılarını İstanbul Boğazı'nda söyleyecek.









İlk single'ı Coconut ile rap müziği tutkunları ile tanışan TYGA, 2012 yılında piyasaya sürdüğü ve büyük bir çıkış yakaladığı albümündeki Rack City, Faded, Far Away ve Macarena ile hafızalardaki yerini koruyor.