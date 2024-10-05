30 yıl sonra yeniden Layla

İzmirli sanatçı Layla Puliçe, Ahmet Kaya’nın klasikleşmiş eseri Layla’yı yeniden yorumladı. Latin ezgileriyle harmanlanan şarkı büyük beğeni kazandı

Layla Puliçe'nin Layla yorumu, müzikal kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Beş yıldır süren solo kariyerinde dikkat çekici işlere imza atan Puliçe, yeni projesiyle dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu yeni çalışması, müziğe olan tutkusunu ve tarzındaki farklılığı bir kez daha ortaya koyuyor. İzmirli sanatçı, lise yıllarından itibaren sahnelerde yer alarak güçlü bir performans sergilerken, kendi şarkılarını yazmaya devam etti. 2021 yılında yayınladığı ilk albümü Oldum Bir Seyyah ile adından söz ettiren Puliçe, Yeniden, Kör Talih ve Çıkmaz Sokak gibi şarkılarıyla büyük beğeni topladı.









LATİN EZGİLER AĞIRLIKTA

Şimdi ise Ahmet Kaya'nın klasikleşmiş eseri Layla'yı yorumlayarak müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Şarkının sözleri Ali Çınar'a, müziği ise Ahmet Kaya'ya ait. Düzenlemeleri Layla'nın uzun süredir birlikte çalıştığı müzisyen ve aranjör Deniz Gökhan tarafından yapıldı. Layla Puliçe, bu şarkıda Latin ezgilerini hüzünlü bir hikayeyle harmanlayarak orijinal ruhunu korurken modern bir dokunuş katıyor. Yaz esintilerini hissettiren bu düzenleme, dinleyiciyi ritmine kaptıracak ve duygusal bağ kuracak bir yorum olarak öne çıkıyor. Sanatçının dikkat çekici moda tarzı da bu projede öne çıkıyor. Fotoğraf çekimlerinde Murat Akçay ile çalışırken, video klip yönetmenliğini ise Emre Abi üstlendi. Layla Puliçe, ismiyle özdeşleşen bu şarkının kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu vurguluyor ve dinleyicileriyle birlikte bu özel versiyonu konserlerde hep bir ağızdan söylemek için sabırsızlanıyor. Sanatçı, Layla Puliçe Live From Fest kapsamında Kayseri, Gaziantep ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.



UĞUR IŞILAK'TAN YENİ ESER

Türk müziğin en iyi isimlerinden sanatçı Uğur Işılak yeni eserinde Ne Sendeyim Ne Kendimde diyerek edebi yönünü müziğe entegre ederek kavuşamayan tüm aşıklara sesleniyor.







"Tıp ilminde cevabı yok tabip anlamaz, reçetesi sende olan yaralardayım" denilen şarkıda, bazı yaraların modern tıpta bir çaresinin olmadığına işaret ediliyor. Bir kez daha "İyi beste, şiir, edebiyat, müzik ve hitabın bir harmanıdır" diyor Uğur Işılak... Yeni klibin yönetmeni Enes Taşçı. Klip Riva'da çekildi. Şarkının sözü ve müziği de Uğur Işılak'a ait.



FEDON YUVAYA DÖNÜYOR

Fedon 37 yıl sonra Gayrettepe'de, kendisiyle özdeşleşen bir mekanda sahneye çıkacak. 90'Iı yıllarda bu mekanda meşhur olan Fedon, kendine has kıyafetlerle sahneye çıkar, Yunanca şarkılar söyler, tabaklar kırılır, masalar devrilir, peçeteler havalarda uçuşurdu.







İşletmeciliğini oğlu Theo'nun yapacağı mekanda Fedon geceleri 11 Ekim'de yeniden başlıyor. 15 günde bir sahne alacak Fedon dışında mekanda; Cefi, Hande Dönmez, Yunanlı sanatçılar da sahne alacak...



KONSER SERİSİ YOLDA

Genç şarkıcı Zilan Avşar, Beyoğlu'nda özel bir mekanda ilk konserini verdi. Esmerim Biçim Biçim şarkısının yeni düzenlemesi ile adından söz ettiren Avşar, hayranları ile birlikte şarkılarını söylemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.







Organizasyon sonrası Zilan Avşar'ın önümüzdeki günlerde birçok konser serisi ile yoğun bir takvim geçireceğinin müjdesini verdi.