Electronic Arts, EA SPORTS FC 25'in uluslararası ve farklı türlerden oluşan resmi soundtrack'ini yayınladı. Bu yılın soundtrack'i, küresel bir sanatçı listesinden 117 şarkı içeriyor. Soundtrack, ilk kez 1997 yılında tanıtıldığından beri, müzik dünyasında kültürel bir an haline geldi ve albümde yer aldıktan sonra kariyerlerinde yükselen birçok sanatçıya platform sağladı. Geçen yılın soundtrack albümü, pek çok uluslararası sanatçıyı barındırmıştı ve bu başarıyı sürdüren FC 25'in yeni çalma listesi de, Elyanna'nın deneysel Arap-Latin pop füzyonundan Güney Afrikalı Moonchild Sanelly'nin 'geleceğin getto funk'ına ve Afro-Kolombiyalı grup Kombilesa Mi'nin geleneksel Palenque müziği ile kentsel rap sentezine kadar eklektik bir tür yelpazesi sunuyor.









Parça listesinde ayrıca Disclosure ve Ice Spice'tan Kasabian'a, iki Oscar ödüllü Billie Eilish'ten Reggaeton Prensi, J Balvin'e, İngiliz süper prodüktör Fred again gibi süperstarların yanı sıra birçok uluslararası sanatçı da yer alıyor. Bu yaz Brat albümüyle büyük bir akım başlatan Charli XCX, gelecek vadeden Japon drill rapçisi Jumadiba, benzersiz Afrobeat sanatçısı Obongjayar, tamamı kadınlardan oluşan İspanyol rock grubu Hinds ve ünlü jungle revivalisti Nia Archives gibi isimler albüme damgasını vuruyor.









Electronic Arts'ın Müzik Başkanı Steve Schnur, "EA Music ekibi, önümüzdeki sezonun 'sesini' tanımlamak ve oyunun ruhunu daha önce hiç olmadığı kadar yükseltecek epik bir albüm hazırlamak için neredeyse bir yıl çalıştı" dedi.

FC 25 soundtrack'inde, bu yılın sonlarında yayınlanacak olan ve henüz duyurulmamış bazı şarkılar da yer alıyor. Bunlar arasında, Glastonbury headliner'ları ve en çok ödül alan altıncı grup olan Coldplay'in bir şarkısı ile Arjantinli sanatçı Delfina Dib'in yayınlanmamış iki parçası bulunuyor. Ayrıca, Mercury Ödülü adayı FKA Twigs ve platin satan Galli rock grubu Catfish and the Bottlemen'in şarkıları da bu seçkide yer alacak.









Reggaeton efsanesi J Balvin, "Böylesine ikonik bir oyunda yer almak inanılmaz bir duygu. Müziğimin FC 25 soundtrack'inin bir parçası olması ve bu onuru birçok yetenekli küresel sanatçıyla paylaşmak unutamayacağım bir tecrübe. Oynarken tüm bunları deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Rap müziğin önde gelen isimlerinden Summer Cem de "Ver Kaç" adlı şarkısıyla yer alıyor. Cem, "FC 25'in bir parçası olmak benim için büyük bir gurur. Bu oyunla büyüdüm ve stüdyoda şarkılarımı kaydederken ara verip oynardık. Şarkımın hem Türkçe hem de Almanca bölümleri var; hatta Türkçe kısmı daha uzun. Şarkımın dünya çapında dinlenmesi beni çok mutlu etti" dedi.









Geçen yıl ilk albümü Directo al Cora'yı yayınlayan Delfina Dib ise, "FC 25 soundtrack'inde yer alan harika sanatçılar arasında iki şarkımın bulunması inanılmaz bir deneyim. Her yıl parça listesi daha uluslararası hale geliyor" diyor. EA SPORTS, soundtrack'i hayata geçirmek ve taraftarlara sevdikleri FC parçalarına daha kolay erişim sağlamak için üç yıldır Spotify ile işbirliği yapıyor. EA SPORTS ve Spotify arasındaki bu iş birliği, her yıl futbolun ve müziğin en iyilerini sunmayı amaçlıyor.



ÜÇ YIL SÜREN TİTİZ ÇALIŞMANIN ÖDÜLÜ

Modern diskoya damgasını vuran Purple Disco Machine, üçüncü stüdyo albümü Paradise'ı yayımladı. Albüm, efsanevi Nile Rodgers, Metronomy, Jake Shears, Duke Dumont, Sophie and the Giants, Nothing But Thieves gibi dünya müzik sahnesinin en sevilen sanatçılarıyla gerçekleştirilen birçok iş birliğini içeriyor. Sanatçıya Grammy ödülü kazandıran Lizzo'nun About Damn Time parçasının remiksi Body Funk, Dished (Male Stripper), Rise, Playbox gibi dans pistlerinin favorileri ve son teklileri Bad Company ve Higher Ground ile büyük başarı yakalayan Purple Disco Machine, dans müziğinin önemli isimlerinden biri olarak kendini kanıtladı.









Sanatçı, iki buçuk yıl süren titiz bir çalışmanın sonucunda, nostalji ve modernliği harmanladığı ve zamanın ötesinde bir soundtrack sunduğu Paradise albümünü müzikseverlerle buluşturuyor, nu-disco'nun canlandırıcı etkisiyle dinleyicileri doğrudan dans pistine taşıyor. Purple Disco Machine, iyi hissettiren marşı All My Life hakkında, "Yazdığım son şarkı ve setlerimde çalabileceğim, neşeli bir yaz parçası arıyordum. Bu yüzden, geçen yıl Tomorrowland'de tekrar tanıştığım The Magician'a başvurdum. Önce enstrümantali üzerinde çalıştık ve birkaç kez konserlerimde çaldım. Çok iyi tepki aldı, ancak albüme eklemek için şarkının üzerine söz eklenmesi gerektiğini düşündüm. Farklı söz yazarlarına önerdik ve bu versiyon mükemmel uyum sağladı. Gerçekten çok akılda kalıcı oldu" diyor.

Kendine özgü sound'unu Avrupa'ya taşımaya hazırlanan ve ilk kez bir orkestra ile sahne alacak olan Purple Disco Machine, bu sonbaharda merakla beklenen turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Purple Disco Machine, yeni albüm ve turnesiyle herkesi kendi cennet hayallerini keşfetmeye davet ediyor.