Madonna, David Bowie ve Diana Ross gibi birçok efsane isimle çalışmış yapımcı, besteci ve gitarist Nile Rodgers, Türk şarkıcı Inji’nin son çalışmasında yer aldı

Son dönemin dikkat çeken isimlerinde Inji, son çalışması We Good adlı EP'si (ortalama bir albümden daha kısa, genellikle 4-5 şarkı içeren kayıt) ile müzik dünyasında adından söz ettiriyor. EP'nin odak parçası Sexy 4Ever da, müzik dünyasının efsane isimlerinden, birden fazla Grammy ödülü sahibi Nile Rodgers yer alıyor. Şarkıcı bu parçayla toplumsal yaşlanma baskılarına verdiği cesur bir tepkiyi içeriyor. Rodgers'ın eşsiz müzikal dokunuşuyla güçlenen bu parça, yaşlanmanın getirdiği baskılara meydan okuyor. Inji'nin, tıpkı Rodgers gibi, uzun yıllar boyunca seksi ve başarılı kalma hedefini vurguluyor.









İKONİK İŞ BİRLİĞİ

Nile Rodgers, müzik kariyerinde Daft Punk, Madonna, David Bowie ve Diana Ross gibi birçok efsane isimle çalışmış bir yapımcı, besteci ve gitaristtir. Rodgers, Daft Punk'ın dünya çapında ses getiren Random Access Memories albümünde yer alan ve Pharrell Williams'ın da bulunduğu Get Lucky adlı parçadaki unutulmaz gitar riffi ile hafızalara kazınmıştır. Şimdi ise Inji ile yaptığı bu iş birliği, müzikseverler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor ve kariyerine cesur parçası Gaslight ile güçlü bir giriş yaptı ve kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Ardından gelen Bellydancing adlı single'ı ile 56,5 milyon dinlenme sayısını aşarak küresel listelerde zirveye yerleşti. Parça, yayımlandığı ilk hafta içinde 300 binden fazla kez Shazam'landı ve dünya genelinde büyük ses getirdi ve Rodgers'ın katkılarıyla daha da güçlenen şarkı, Inji'nin kariyerinde yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor. Şarkı, hem müzikal altyapısı hem de cesur mesajıyla dinleyicileri derinden etkiliyor. Parça, dijital platformlarda yayında ve kısa sürede büyük ilgi topladı tebrikler...









BURGAZADA'DA'NO LAND' RÜZGARI ESECEK!

İstanbul'un alternatif açık hava sahnesi olan Burgazada Cennet Bahçesi'nde bu hafta sonu özel bir konser gerçekleşecek. Doğu ve Batı müziğini harmanladığı ezgileriyle gönüllere taht kuran; Azeri, İranlı ve Türk müzisyenlerden oluşan No Land bu akşamı Burgazada'da sevenleriyle bir araya gelecek. A Project Partner organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlik, sıcak havaların son anlarında açık havanın tadını çıkarmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.









GÜLİZ AYLA YERİNDE DURMUYOR

Müzik dünyasının enerjik ve dinamik isimlerinden Güliz Ayla, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi Bi' Farkın Var ile bir kez daha dinleyicilerle buluşuyor. Bu şarkı, tüm dijital platformlarda dinlenebilir durumda. Pop rock tınılarıyla dikkat çeken şarkı, kıvrak müzikal dokusuyla dinleyiciyi yakalıyor. Şarkının düzenlemesi başarılı müzisyen Sabi Saltıel tarafından yapıldı. Elektrik ve akustik gitarların güçlü varlığıyla şekillenen şarkı, dinleyiciyi enerjik ve coşkulu bir atmosfere sürüklüyor. Yerli sahnenin öne çıkan isimlerinden Güliz Ayla, yeni teklisi ile herkesi dans etmeye ve birlikte şarkı söylemeye davet ediyor. Şarkının dinamik yapısı, dinleyicilere eğlenceli anlar vaat ediyor. Şarkının yazım süreci hakkında konuşan Güliz Ayla, duygularını şu sözlerle dile getiriyor: "Sevmek ve sevilmek istediğimi hissettiğim bir dönem yazdım şarkıyı. Sevginin sonuna kadar hakkını vererek yaşamak, sevdiğimi şımartmak çok hoşuma gidiyor. Farklı hissettirmeyi seviyorum. Şarkı bu duygularla yazıldı."