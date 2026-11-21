ABD'de geçtiğimiz günlerde hava trafiğini durma noktasına getiren teknik arızanın ardından bu kez teknoloji devi Apple'ın dijital hizmetlerinde büyük bir kesinti yaşandı. Üstelik etkilenen platformlar arasında Apple Music de vardı.

13 Kasım'da ABD'de hava trafik kontrol sistemindeki iletişim arızası nedeniyle ülke genelinde uçuşlar geçici olarak durduruldu. Binlerce uçuş iptal edilirken yüz binlerce yolcu mağdur oldu. Yetkililer, sorunun ağ altyapısındaki bir yönlendiriciden kaynaklandığını açıkladı. Aradan sadece dört gün geçti, bu kez Apple'ın dijital dünyasında sorunlar başladı.

17 Kasım'da App Store, iCloud, Apple Pay ve Apple Music gibi hizmetlere erişimde ciddi aksaklıklar yaşandı. Kullanıcılar uygulama indirmekte, hesaplarına giriş yapmakta, ödeme gerçekleştirmekte ve müzik dinlemekte sorunlarla karşılaştı.

Özellikle Apple Music'teki kesinti dikkat çekiciydi. Milyonlarca insanın günlük müzik alışkanlığının parçası olan platformda yaşanan erişim sorunları, dijital müzik dünyasının teknoloji altyapısına ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Düşünsenize, cebinizde telefonunuz, kulağınızda kulaklığınız var ama dinlemek istediğiniz şarkıya ulaşamıyorsunuz. Çünkü müziğin anahtarı artık yalnızca sanatçıda değil, teknoloji şirketlerinin sunucularında. Peki, birkaç gün arayla yaşanan bu iki büyük arızanın arasında bir bağlantı var mı? Şimdilik bunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmuyor. Apple da kesintinin kesin nedenini açıklamadı. Ancak ortada önemli bir gerçek var: Dün uçakları durduran, bugün müziği susturan dijital sistemler, modern dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyor. Artık bazen dünyayı durdurmak için elektriklerin kesilmesine bile gerek kalmıyor. Bir bağlantının kopması yetiyor.

ALBÜM TAMAM SIRA TURNEDE

Türkçe pop müziğin son dönemde dikkat çeken gruplarından Perma, sekiz şarkıdan oluşan yeni albümü Permaverse ile müzikal sınırlarını genişletiyor. Idol House'tan çıkan Can Kesiktaş, Ahmet Emre Doğaner ve Alperen Tarık Balkın, milyonlarca dinlenmeye ulaşan ilk şarkılarının ardından bu kez dinleyicinin karşısına bütünlüklü bir albümle çıkıyor.

Tekli şarkıların müzik piyasasına hâkim olduğu bir dönemde Perma'nın sekiz parçalık bir albüm hazırlaması dikkat çekici. Grup, eski rock tınılarını günümüz pop müziğinin enerjisiyle buluştururken synth pop, dark wave, alternatif rock ve soft rock gibi farklı türlere de alan açıyor. Söz ve bestelerin tamamında Can Kesiktaş ve Ahmet Emre Doğaner'in imzası bulunuyor. Albümün çıkış şarkısı Oynarım Ben olurken Perma, kendisini tek bir müzik türüyle sınırlamak istemediğini de ortaya koyuyor. Bu albümün ardından grup, Permaverse adını taşıyan turnesiyle sahneye çıkacak. Şimdi asıl merak edilen, dijital platformlarda yakaladıkları ilgiyi konser sahnelerine ne ölçüde taşıyabilecekleri.