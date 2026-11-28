Dijital müzik platformları yıllarca kataloglarındaki şarkı sayısıyla övündü. Milyonlarca şarkıya tek tuşla ulaşmayı büyük bir ayrıcalık olarak pazarladılar. Şimdi ise milyonlarca şarkıyı silmekle övünüyorlar! Dünyanın önemli dijital müzik platformlarından Tidal, yapay zekâyla üretilen müziklere karşı radikal bir karar aldı. Platform, 9 Aralık itibarıyla tamamen yapay zekâyla üretilmiş şarkıları kataloğundan kaldırmaya başlayacak ve bu kategorideki yeni eserleri kabul etmeyecek. Şirketin açıkladığı rakamlar ürkütücü. Tidal'ın kataloğunda yaklaşık 27 milyon tamamen yapay zekâ üretimi şarkı bulunuyor. Son 90 günde platforma gönderilen şarkıların yüzde 43'ü yapay zekâ ürünü. 6 Kasım'da ise bu oran yüzde 60'ı aşmış! Yani bir günde platforma gönderilen her 10 şarkının altısından fazlasını makineler üretmiş. Daha da çarpıcı olanı, yapay zekâyla üretilen bu şarkıların yüzde 96'sının son 90 günde bir kez bile dinlenmemiş olması. Peki kimsenin dinlemediği milyonlarca şarkı neden üretiliyor?

KİMSE DİNLEMESE DE ÜRETMEYE DEVAM

Çünkü müzik, bazıları için artık sanatsal bir üretim olmaktan çıkıp dijital bir kazanç operasyonuna dönüştü. Binlerce şarkı üretip platformlara yüklemek, bunların arasından birkaçının algoritmalar sayesinde dinlenmesini sağlamak ve gelir elde etmek üzerine kurulu bir sistem oluşuyor. Bir sanatçı aylarca albüm hazırlıyor. Besteci, söz yazarı, aranjör, müzisyen ve ses mühendisi çalışıyor. Bir başkası ise bilgisayarının başında birkaç komutla yüzlerce şarkı üretebiliyor. Sonra ikisi de aynı dijital vitrinde dinleyicinin karşısına çıkıyor. Bu şartlarda adil rekabetten nasıl söz edeceğiz?



GÜNDE 85 BİN ŞARKIYA ENGEL

Yıl sonuna kadar silinecek şarkı sayısının 29 milyona ulaşacağı ve yeni uygulamayla her gün 80-85 bin şarkının platforma girişinin engelleneceğini öngörülüyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Tidal, yapay zekânın müzik üretiminde yardımcı bir araç olarak kullanılmasını yasaklamıyor. Karar, tamamıyla yapay zekâ tarafından üretilen şarkıları kapsıyor. Peki bir şarkının ne kadarının insana, ne kadarının yapay zekâya ait olduğuna kim karar verecek? Yapay zekâyla üretilmiş bir vokalin üzerine gerçek bir müzisyen gitar çaldığında o eser hangi kategoriye girecek? Müzik endüstrisinin önümüzdeki dönemde en büyük tartışmalarından biri de bu olacak. Şimdi gözler dijital müzik platformlarına çevrildi. Onlar da benzer kararlar alacak mı, yoksa milyonlarca yapay zekâ şarkısını kataloglarında tutmaya devam mı edecek? Yıllarca korsan müzikle mücadele eden sektör, bugün kendi kapısından içeri giren kontrolsüz üretimle mücadele ediyor. Müziğin en büyük sorunu artık şarkı üretmek değil, milyonlarca şarkının arasından gerçek sanatçıya ulaşabilmek!