Çocuklarımızın iyi okullarda okumasını, başarılı olmasını, güzel bir meslek edinmesini istiyoruz. Peki ya iyi bir insan olmasını ne kadar önemsiyoruz? Dünyanın dürüstlüğe, vicdana ve merhamete her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğu bugünlerde çocuklarımıza iyiliği anlatmakla kalmayıp yaşayarak da göstermeliyiz

Bir düşünün... Çocuğumuzun okulda kopya çektiğini öğrensek ne kadar üzülürüz? Bir arkadaşının hakkını yediğini görsek hemen müdahale ederiz. Başkasına yalan söylemesini, güçsüzü ezmesini, bir haksızlığa sessiz kalmasını istemeyiz. Ama kendi hayatımızda bunların ne kadarına dikkat ediyoruz? Trafikte önümüze geçmeye çalışan birine bağırırken, işimizi halletmek için küçük bir yalan söylerken, başkasının hakkını görmezden gelirken çocuklarımızın bizi izlediğini unutabiliyoruz.

Üstelik yaşadığımız dünya da bize iyi örnekler sunmakta zorlanıyor. Savaşlar, dolandırıcılıklar, nefret söylemleri, ayrımcılık ve güç uğruna çiğnenen kurallar... Uluslararası araştırmalar da güven ve etik konusunda ciddi sorunlara işaret ediyor. Transparency International'ın son raporunda küresel yolsuzluk algısı son yılların en kötü seviyesine yükselirken, insanların birbirine duyduğu güven de giderek daha kırılgan hale geliyor. Böyle bir dünyada çocuk yetiştirirken yalnızca başarılı olmalarını istemek yeterli mi? Bence değil. Onlara bırakabileceğimiz en değerli miras, iyi bir insan olmanın ne demek olduğunu öğretmek. Hem de önce kendi davranışlarımızla...

NASİHATTEN ÇOK DAVRANIŞLARIMIZA BAKIYOR

Çocuklarımıza dürüst olmayı öğütlüyoruz. Peki, kasiyer fazla para üstü verdiğinde geri götürüyor muyuz? Trafikte bir başkasının hakkını yediğimizde bunu çocuğumuzun yanında nasıl açıklıyoruz? Bazen farkında bile olmadan verdiğimiz küçük mesajlar, uzun uzun yaptığımız nasihatlerden çok daha etkili oluyor.

Çünkü çocuklar en çok bizi izleyerek öğreniyor. Birine nasıl davrandığımızı, öfkelendiğimizde nasıl konuştuğumuzu, hata yaptığımızda nasıl tepki verdiğimizi görüyorlar. Biz başkalarının arkasından konuşurken onlardan kimseyi kırmamalarını, haksızlık karşısında sessiz kalırken adil olmalarını, hata yaptığımızda bahaneler üretirken dürüst davranmalarını bekleyemeyiz.

Bir çocuğa dürüstlüğü anlatmanın en güzel yollarından biri kendi hatamızı saklamamak. Yanlış bir karar verdiğimizde bunu kabul etmek, birine haksızlık ettiğimizde özür dilemek, verdiğimiz sözü tutamadığımızda sorumluluğunu üstlenmek... Bunların hepsi önemli hayat dersleri. Hatta bazen anne babasının özür dilediğini görmek, çocuğa saatlerce yapılan bir konuşmadan çok daha fazlasını öğretiyor.

BAŞARI HER ŞEY DEĞİL

Çocuklarımızın sınav sonuçlarını, okul başarılarını, hangi üniversiteyi kazanacaklarını, gelecekte hangi mesleği yapacaklarını düşünüyoruz. Elbette bunlar önemli. İyi bir eğitim almalarını, kendi ayakları üzerinde durmalarını, hayallerini gerçekleştirmelerini istememiz çok doğal. Ancak başarıyı yalnızca notlarla, madalyalarla ve kazanılan parayla ölçmeye başladığımızda başka bir şeyi gözden kaçırıyoruz.

Bir sınavda arkadaşının kâğıdına bakarak yüksek not alan çocuk mu daha başarılıdır, yoksa kendi bildiğiyle yetinip düşük not alsa da dürüst davranan mı? Takım oyununda kazanmak için arkadaşını dışlayan mı, yoksa birlikte başarmak için çabalayan mı? Bir arkadaşının başarısını kıskanıp onu küçümseyen mi, yoksa onun adına sevinebilen mi?

Çocuklarımızın yalnızca kazanmalarını değil, nasıl kazandıklarını da önemsemeliyiz. Bir yarışmayı kaybettiğinde rakibini tebrik edebiliyor mu? Başarılı olduğunda arkadaşlarını küçümsemiyor mu? Kendisine ait olmayan bir şeyi almayı yanlış buluyor mu? Bunlar da en az okul karnesindeki notlar kadar önemli.

Çünkü hayatta her zaman en yüksek notu alan, en iyi üniversiteyi bitiren ya da en çok para kazanan kişi olmayacağız. Ama her gün dürüst davranmayı, başkasının hakkını gözetmeyi ve vicdanımızla hareket etmeyi seçebiliriz.



İYİLİK KÜÇÜK DAVRANIŞLARLA ÖĞRENİLİR

Çocuklara iyiliği öğretmek için büyük organizasyonlara, pahalı etkinliklere veya uzun nasihatlere ihtiyacımız yok. Apartmandaki yaşlı komşunun poşetini taşımak, sokaktaki bir hayvana su bırakmak, ihtiyacı olan birine yardım etmek, oyunda kaybeden arkadaşını teselli etmek... Bunlar küçük gibi görünen ama çocukların hafızasında yer eden davranışlar.

Bir başka önemli konu da farklılıklara saygı. Herkes bizim gibi düşünmek, bizim gibi yaşamak veya bizimle aynı imkânlara sahip olmak zorunda değil. Çocuklarımıza kendilerinden farklı olan insanları küçümsememeyi, dışlamamayı ve anlamaya çalışmayı öğretmeliyiz. Bir arkadaşının maddi durumuyla, görünüşüyle, ailesiyle veya başarısıyla alay etmenin ne kadar incitici olduğunu anlatmalıyız

Üstelik iyi insan olmak, her zaman başkalarının isteklerine boyun eğmek anlamına da gelmiyor. Çocuklarımızın haksızlığa karşı çıkabilen, gerektiğinde hayır diyebilen, kendi sınırlarını korurken başkalarının sınırlarına da saygı duyan bireyler olmasını istiyoruz. Bir arkadaşının yanlış yaptığını gördüğünde sırf dışlanmamak için ona katılmamasını, başkalarına yapılan zorbalığa seyirci kalmamasını da öğretmeliyiz.



MERHAMETLİ NESİLLERE İHTİYACIMIZ VAR

Dünyayı bir anda değiştiremeyiz. Bütün haksızlıkları, kötülükleri ve adaletsizlikleri tek başımıza ortadan kaldıramayız. Ama kendi evimizde başka bir dün yanın mümkün olduğunu gösterebiliriz. Çocuklarımızın başarılarını kutladığımız kadar dürüstlüklerini, duyarlılıklarını ve sorumluluk almalarını da takdir edebiliriz.

Dünyanın daha başarılı insanlara olduğu kadar, daha dürüst, vicdanlı ve merhametli insanlara da ihtiyacı var. Çocuklarımızın ardından bırakacağı en güzel iz de kazandıkları başarılar değil, dokundukları hayatlarda bıraktıkları iyilik olsun.



ÇOCUKLARIMIZIN ONURUNU KIRMAYALIM

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. Acıdır ki, çoğu kişi bir çocuğun özel alanı olabileceğini, anlayışılmaya ihtiyacı olduğunu düşünmez. "Çocuktur anlamaz, geçer" diyerek günlük hayatın içinde onu kaç kez yaraladığının farkına varmaz. Çocuk hakları çok derin ve üzerine konuşmamız gereken bir konu...

Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği (ÇARE-DER), Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında hazırladığı STOPHAK adlı animasyon filmini izlediğimde de anne-baba olarak rutinlerimiz arasında çocuklarımızı fark etmeden nasıl olumsuz etkilediğimizi gördüm. Siz de derneğin Instagram hesaplarından bu animasyonu mutlaka izleyin. Bir anne-babaya bile ayna görevi görse büyük kazanımdır.

ÇARE-DER Başkan Yardımcısı Uzm. Psk. Dila Begüm Ubay, projenin toplumsal farkındalık açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu animasyon, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 16'ncı maddesinin ruhunu taşıyor: Her çocuğun onuru, saygınlığı ve özel yaşamı dokunulmazdır. Yetişkinlere çağrımız nettir; lütfen dinlemeden yargılamayınız, çocuklarımızın onurunu kırmayınız."