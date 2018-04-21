Fotosentez yapan lastik

Gelecekte lastikler havayı temizleyecek. Fotosentez yapıp karbondioksidi emip, oksijen üretecek. Özellikle büyük kentlerde hava kirliliğini azaltacak

Lastikler artık sadece otomobilin yolda tutunmasını sağlamayacak. Aynı zamanda havayı da temizleyecek. Goodyear'ın geliştirdiği Oxygene konsepti, araç ilerlerken fotosentez yapıyor ve böylece havanın kalitesini iyileştiriyor. Oxygene konsepti, yoldaki nemi sırt hamuru sayesinde absorbe ederek, havada bulunan karbondioksidi çekip, yanaklarında bulunan yosunun beslenmesini sağlıyor. Böylece fotosentez yaparak oksijeni havaya salıyor.



3 BİN TON OKSİJEN ÜRETİYOR

Bu Paris benzeri ve yaklaşık 2,5 milyon aracın bulunduğu bir şehirde, yılda yaklaşık 3 bin ton oksijen üretimi ve 4 bin tondan fazla karbondioksidin emilimi anlamına geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, hava kirliliğinin ölçümlendiği kentlerde yaşayan insanların yüzde 80'inden fazlası, limitleri aşan hava kirliliği seviyelerine maruz kalıyor. Bu durum havayı temizleyen lastik fikrinin ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

Oxygene konsepti, ayrıca fotosentez sırasında üretilen enerjiyi, içine yerleştirilmiş olan sensörler sayesinde lastiğin yanaklarında bulunan renkleri değiştirerek hem yoldaki sürücüleri, hem de yayaları, şerit değişimi veya frenleme gibi manevralar hakkında uyarıyor.



YAZICIDAN ÇIKIYOR

Bu doğa dostu lastiğin üretim süreci de tamamen çevreci. Oxygene, yeniden kazanılmış lastiklerden elde edilen kauçuk tozundan üretiliyor. Üretimi 3 boyutlu yazıcıda gerçekleştiği için havasız bir yapı içeriyor. Bu sayede lastiğin kullanım süresi uzarken, patlama gibi sorunları da ortadan kaldırıyor.

Ayrıca, lastiğin sırt bölgesindeki suyun absorbe edilmesine yardım ederek, ıslak zemin yol tutuş performansını iyileştiriyor. Güvenli sürüş sağlıyor.