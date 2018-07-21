3 milyon euro’su olmayana oyuncak Bugatti Chiron

Lego gibi oyuncakları sadece çocuklar değil, yetişkinler de seviyor. Çünkü bu yap boz oyuncakların 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek, her yaş grubuna uygun ürünleri var. Özellikle otomobil tutkunları, Lego'nun spor otomobil setlerine meraklı. Oyuncakların üreticisi Lego Technic, Porsche 911 GT3 modelinden sonra dünyanın en pahalı ve en hızlı seri üretim otomobili unvanına sahip Bugatti Chiron'u ürün gamına ekledi. Toplam 3 bin 600 parçadan oluşan Lego otomobil, 1:8 ölçekte tasarlanmış. 14 cm yüksekliğe, 25 cm genişliğe ve 56 cm uzunluğa sahip olan lego, tamamlandığında gerçeğini aratmıyor. Chiron setinde, değiştirilebilir sekiz vitesli şanzıman, arka kanat konumlandırılması ve fonksiyonel direksiyon gibi detaylar bulunuyor. Orijinal Bugatti Chiron'un satış fiyatı 3 milyon euro'yu buluyor. Dünyanın en zenginlerine hitap eden Bugatti Chiron'un lego modeli ise herkesin alabileceği bir fiyata sahip. Lego Bugatti Chiron'un satış fiyatı 370 euro. Juventus'a transfer olan Portekizli futbolcu Christian Ronaldo gibi ünlü isimlerin garajını süsleyen Bugatti Chiron'un kaputunun altında 1500 bg gücünde 8.0 lt hacimli W16 motor bulunuyor. Bu motor süper otomobili 2.5 saniyenin altında 100 km hıza ulaştırıyor. 0'dan 200 km'ye 6.5 saniye, 300 km hıza ulaşmak için sadece 13.6 saniye gerekiyor. Maksimum hızı 420 km olan Chiron'un gövdesi tamamen karbon fiberden üretildi. İç tasarımında ise deri, metal ve yine karbon fiber karışımı malzemeler kullanıldı. 2018'de yerini Bugatti Chiron Sport'a bırakan Chrion'dan sadece 500 adet üretildi.