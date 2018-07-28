Makyaj aynası nasıl dikiz aynası oldu?

Her ne kadar Türkiye'de fazla kullanılmasa da dikiz aynası, trafikte güvenli sürüş için gerekli aksesuvarlardan biri. En önemli işlevi, sürücünün arkadan gelen trafiği kontrol etmesini sağlaması. Böylece seyir halinde şerit değiştirirken ve sağa sola dönüşlerde kaza yapma riskini azaltır.

Bugün artık yerini dijital kameralara bırakmaya hazırlanan dikiz aynası, ilk kez 107 yıl önce bir yarış otomobilinde kullanıldı. Dikiz aynası fikrini bulan ise bir kadın. Bu ilginç hikaye kısaca şöyle:

Otomobil yarışlarına katılan ilk İngiliz kadın yarış pilotu unvanına sahip Dorothy Levitt'in kariyerinde birçok başarı var. 1906 yılında katıldığı bir yarışta 154 km ile hız rekoru kırdı. Böylece o tarihte dünyanın en hızlı kadını oldu.

Levitt, denizde de iddialıydı. Sürat motoru kullanıyordu. Aynı zamanda uçuş eğitimi aldı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth de dahil olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kadınlarına otomobil sürmeyi öğretti.

1909 yılında Kadın ve Otomobil adlı bir kitap yazdı. Kadınları otomobil kullanmaya teşvik etmek amacıyla yazdığı kitapta, bazı önerilerde bulundu. Kadın sürücülere arkadaki trafiği görmek için ayna kullanmalarını öğütledi. Bir başka önerisi ise otomobilde tabanca taşımalarıydı.

Ray Harroun adındaki Amerikalı bir yarış pilotu, kitabın yazılmasından iki yıl sonra Dorthy Levitt'in kadın sürücüler için yazdığı öğüdü uyguladı. Indianapolis'te düzenlenen motorsporları yarışlarında kendi tasarımı olan otomobilde ayna kullandı. Yarışa katılan 40 otomobilden farklı olarak Harroun'un otomobili tek kişilikti. Diğer otomobillerde pilot dışında bir de teknisyen vardı. Görevi arkadaki araçlarla ilgili pilota bilgi vermekti. Harroun, ayna sayesinde tek kişi yarışmanın avantajını kullanmış oldu.

Böylece sadece motorsporlarında değil, otomobillerde de dikiz aynası kullanılmasının ilk adımı atıldı.