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UFUK SANDIK
04 Ağustos 2018, Cumartesi UFUK SANDIK

Macera kaldığı yerden devam ediyor

Bu yıl 8'incisi düzenlenen , bugün start alıyor. İzmir Gündoğan meydanından başlayacak yarış 11 Ağustos'ta Efes ören yerinde sona erecek. Yarışmacılar, 19 ilden geçen 2 bin 850 kilometrelik zorlu parkurda zorlu bir sınav verecek. Transanatolia Rally Raid, ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş tarihi birçok bölgesinden geçen parkuruyla, katılımcılarına tarih, kültür ve doğayı yarışarak keşfetme imkanı sağlayacak. Ayrıca, yerli ve yabancı yarış pilotlarına da bol çekişmeli bir mücadele sunacak. 8'inci Transanatolia Rally Raid, Simav Gölcük Yaylası Kütahya'ya doğru ilerleyerek Frig Vadisi, Gerdekkaya, Pessinos ve Gordion üzerinden Haymana'ya ulaşacak. Tuz Gölü üzerinden devam edecek olan Rally Raid, Güzelyurt Yüksek Kilise, Soğanlı Vadisi ile yoluna devam edip 'nin Alpleri sayılan Aladağlar, Bolkar Dağları üzerinden istikameti Konya Karaman'a çevirip üzerinden güneye doğru inmeye devam edecek. Köprülü Kanyon, Salda Gölü, Pamukkale'yi geçtikten sonra Efes'te sona erecek. Motosiklet, 4x4 araba, ATV ve kamyon kategorilerindeki araçların katılımı ile gerçeklecek olan Rally Raid'de bu yıl İngiltere, , , ve ülkemiz sporcularının katılımı ile gerçekleşecek. Motor sporları dünyasının yakından takip ettiği pilotların toprak, çamur ve su geçişlerinden oluşan zorlu parkurlardaki çekişmesine ev sahipliği yapacak olan organizasyonu, yerli ve yabancı birçok basın mensubu yakından takip edecek.

MOTOSİKLETLER VE ARAZİ ARAÇLARI YARIŞIYOR
Rally Raid, 3-15 gün arasında değişen süreler içerisinde,1.500-10.000 km uzunluğunda off-road parkurlarda gerçekleştirilen, ralli motosiklet, arazi araçları, ATV ve buggy'lerin birlikte yarıştığı rallilerdir.

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