UFUK SANDIK

Otomobilde ilk klima 1939 yılında Amerikan Packard tarafından kullanıldı. Ancak, klimanın yaygınlaşması 60'lı yılları buldu. Önce lüks otomobillerde kullanılmaya başlanan klima daha sonra tüm otomobillerde standart oldu. Amerikalı mühendis Willis H. Carrier 1902 yılında klimayı icat etti. 1904 yılında patentini aldı. İlk ticari klimayı ise 1913 yılında satışa sundu. Klimanın otomobillerde kullanılması için yaklaşık 30 yıl daha geçmesi gerekti. Bazı otomobil firmaları, otomobilleri soğutmak için büyük fanlar kullandılar. Ancak, bu sistem verimli çalışmıyordu. Otomotiv dünyasında ilk klimayı ABD'li otomobil markası Packard, 1939 yılında kullanmaya başladı. 274 dolar farkla otomobile sonra da takılabiliyordu. Oldukça büyük yer kaplayan klima sistemi, müşterilerin ilgisini çekmedi. Packard, klimalı otomobil üretimine 1942'de son verdi. Ardından 1953 yılında Chrysler, klimayı otomobillerinde kullanmaya başladı. Klimanın, Avrupalı otomobil markaları tarafından kullanılması yavaş gerçekleşti. 2000'lerin başlarında bile Avrupalı otomobillerin üçte biri klimaya sahipti.



TOZ VE POLENİ DE FİLTRELİYOR

İlk başlarda lüks otomobillerde standart olarak kullanılmaya başlanan klima, ardından küçük modellerde de yaygınlaştı. Son yıllarda ise klimasız otomobil neredeyse kalmadı. Türkiye'de de düne kadar lüks olarak görülen klima, artık bir ihtiyaç haline geldi. Ayrıca, klimanın otomobilin içindeki havayı soğutmanın, nemi almanın yanı sıra başka bir işlevi de var. Aynı zamanda dışarıdaki toz ve poleni de filtreleyerek, içeri girmesine engel oluyor.