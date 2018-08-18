Pistlerin ve ilklerin Kartal’ı

Amerikalı yarış pilotu Dan Gurney'i tanıyanınız var mı bilmiyorum. Tahminim motorsporları tarihine ilgili olanlar dışında, Kartal lakaplı efsaneyi bilen pek yoktur. 2018 Ocak ayında 86 yaşında vefat eden Gurney, yarışlarda kazandığı başarılar dışında, motorsporları dünyasındaki ilkleriyle de anılır. Kore Savaşı sonrası ülkesine dönen Gurney, amatör olarak yarışmaya başladı. 1958 yılında Le Mans yarışlarındaki etkili performansı, Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin dikkatini çekti. Böylece Formula 1 kariyeri başladı. 1959'da Ferrari ile katıldığı ilk üç yarışın ikisinde podyuma çıkmayı başardı. 1962'de Ferrari ilk şampiyonluğunu yaşadığı yıl, Gurney takımdan ayrıldı. F1 dışında diğer yarışlarda da başarılı sonuçlara imza attı. Indy 500'de ikinci oldu. Le Mans'ı Ford GT40 ile kazandı. Formula 1'i kendi ekibiyle ve yarış otomobiliyle kazanan ikinci pilot oldu. NASCAR'da 16 yarıştan beşini kazanmayı başardı. 15 yıllık yarış kariyeri boyunca 41 kez pole pozisyonunda (sıralama turlarında en iyi derece) yarıştı. 51 kez birincilik kazandı. Gurney, aynı zamanda motor sporları dünyasında ilkleriyle de bilinir. Motorsporları tarihinde Gurney Flap (Gurney'in Kanatı) olarak bilinen 'spoiler'i' icat etti. Bu sayede yarıştığı otomobilin yol tutuşu ve viraj kabiliyeti arttı. Bugün spoiler, yarış otomobilleri dışında spor otomobillerde yaygın olarak kullanılıyor. Yarışçıların yüzünü koruyan kaskları icat etmedi ama kullanılmasına öncülük yaptı. Bu sayede birçok hayat kurtardı.



GELENEK OLDU

Gurney'in motor sporları dünyasına bıraktığı bir başka miras ise bugün F1 yarışlarında geleneksel hale gelen 'şampanya banyosu' kutlaması oldu. Le Mans'ı kazanan Jo Siffert isimli bir pilot, şampanya şişesini çok sallayınca, kazara tapası patladı ve herkesi ıslattı. 1967'de Le Mans'ın birincisi Dan Gurney ise bu olayı bilinçli bir şekilde tekrarladı. Kupa töreni esnasında kendisine verilen şampanyayı açıp, hem yarışmacılara hem de seyircilere banyo yaptırdı. Şampanya banyosu, daha sonra Formula 1 yarışlarındaki ödül törenlerinde geleneksel hale geldi.