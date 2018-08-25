Dünyanın gözü Türkiye'de olacak

Dünyanın en çok izlenen motorsporları organizasyonu Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), sekiz yıl aradan sonra Türkiye'ye döndü. 13-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek WRC'nin 10'uncu yarışı Türkiye Rallisi, Marmaris merkezli olarak gerçekleştirilecek.

Doğal güzellikleri ve karakteristik etaplarıyla önplana çıkan Muğla ve çevresi, dünyaca ünlü pilotların zorlu mücadelesine ev sahipliği yaparken, etapları izleyen seyircilere nefes kesen anlar yaşatacak.

Hazırlıkların son sürat devam ettiği ralli, 13 Eylül Perşembe günü saat 20:00'da Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak. WRC tarihinde ilk kez startın hemen ardından 'Turkey' adı verilen şehir içi seyirci özel etabı geçilecek. Sporseverler, Marmaris merkezdeki bu etapta otomobillerin muhteşem performanslarını çok yakından izleme şansı bulacaklar.

896 kilometre uzunluğundaki parkurda, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçecek olan efsane pilotlar tozu dumana katacak.

15 Eylül Cumartesi günü 10:00- 11:00 ve 15:00-16:00 saatleri arasında koşulacak Datça etabının yaklaşık 4 kilometrelik bölümü Sarıliman Koyu'ndan tekne ile takip edilebilecek.



DENİZDEN TAKİP EDİLEBİLECEK

Yine aynı gün 08:35-10:00 ve 13:25- 15:00 saatleri arasında koşulacak Yeşilbelde etabının yaklaşık 3 kilometrelik bölümü Malderesi Koyu tarafından, 2 kilometrelik bir başka bölümü de Bördübet Koyu tarafında denizden izlenebilecek.

Rallinin son günü olan 16 Eylül Pazar, 09:25'te direksiyon başına geçecek olan ekipler, Marmaris (7,12 km.) Ovacık (8,04 km.) Gökçe (13,25 km.) etaplarını geçtikten sonra Marmaris-2 adıyla geçilecek olan Power Stage (avantaj etabı) ile ralliyi noktalayacaklar. Bu etabın servis alanının girişinde bitiyor olması da Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki 'ilk'lerden birisi olacak.