Klasik oto şovunu elektrik çarptı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1950'den beri düzenlenen Pebble Beach Corcours d-Elegance organizasyonu, bu yıl birbirinden ilginç tasarımlara sahip konsept otomobillerin şovuna sahne oldu. Organizasyonda, Infiniti Prototype 10, Bugatti Divo, Pininfarina PF0, Ferrari 488 Pista Spider ve Audi PB 18 e-tron, Opel GTX, Mercedes-Benz EQ Silver Arrow modelleri ilk kez tanıtıldı.

Infiniti, elektrikli, tek koltuklu ve üstü açık yeni konsept modeli Prototype 10'u dünyanın en prestijli otomobil buluşmalarından birisi olan 2018 Pebble Beach Concours d'Elegance'da sergiledi. 2021 yılından itibaren tamamen elektrikli modellere geçiş yapacağını duyuran Infiniti için bu konsept büyük önem taşıyor. Prototype 10, klasik tek koltuklu yarış otomobillerini temel alıyor.

Organizasyonda Fransız marka Bugatti, yine bir Fransız yarış pilotu Albert Divo anısına geliştirdiği Divo modelini tanıttı.

Sadece 40 adet üretilecek bu özel otomobilin Avrupa satış fiyatı 5 milyon euro. Markanın Chiron modelinden 35 kg daha hafif olan Divo'da 1500 bg güç üreten 8.0 lt W16 motor bulunuyor. Maksimum hızı 380 km/saat olan otomobil, 0'dan 100 km'ye 2.4 saniyede çıkıyor.





TEK ŞARJLA 400 KM GİDİYOR

Mercedes-Benz, 1937'de Avrupa Şampiyonu olan Silver Arrow modeline gönderme yaptığı EQ Silver Arrow konseptini otomobilseverlerin beğenisine sundu. Elektrikli konsept 738 bg güce sahip. Tek şarjla 400 km'den fazla yol yapabiliyor. Konseptin en dikkat çeken yanı ise benzinli motor sesi çıkarması.