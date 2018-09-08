Bir milyon lego parçasıyla Bugatti

Dünyanın en hızlı ve pahalı otomobili Bugatti Chiron’u lego parçalarıyla ürettiler. Bir milyondan fazla parçanın kullanıldığı araç, 20 km hız yapabiliyor

Spor otomobillerin küçük ölçekli yap-boz oyuncak maketlerini üreten Lego Technic, bir ilke imza attı. Şirket, dünyanın en hızlı ve en pahalı otomobili Bugatti Chiron'un tamamen lego parçalarından oluşan gerçek ölçülerdeki versiyonunu üretti. Bu ikonik araç için Bugatti ile Lego Techinc şirketleri işbirliği yaptı.

13 bin 500 saatlik bir çalışmanın ürünü olan otomobilde, bir milyondan fazla 339 farklı lego parçası kullanıldı. Sadece motorda kullanılan parça sayısı 2 bin 304 adet. Yaklaşık 1.5 tonluk Bugatti Chiron'da Lego Technic Power Functions elektrikli motor bulunuyor. Bu motor 5.3 beygir gücünde ve 21 Nm tork üretiyor. Araç, 20 kilometre hız yapabiliyor.

Otomobilin iç ve dış görünümünün birebir aynı olması için detaylara dikkat edilmiş. Koltuklar, gösterge paneli, direksiyon simidi yeniden tasarlanmış. İşlevsel parçalardan oluşan arka spoyler, ön ve arka lambalar,çıkarılabilir direksiyon simidi ve fren pedalı çalışıyor.

Lego Bugatti Chiron'u ilk kez, Daytona, Le Mans 24 saat gibi önemli motorsporları organizasyonlarında yarıştı ve bugün Bugatti'nin test pilotu olan Andy Wallece kullandı. Lego Chiron'u kullanmanın inanılmaz bir deneyim olduğunu söyleyen Wallece, "Bir gün legodan yapılmış bir otomobili kullanacağım hiç aklıma gelmezdi" diyor.

GERÇEĞİ 3 MİLYON EURO

3 milyon euro satış fiyatına sahip gerçek Bugatti Chiron, 500 adet üretildi. Kaputunun altında 1500 bg gücünde 8.0 lt hacimli W16 motor bulunuyor. Bu motor süper otomobili 2.5 saniyenin altında 100 km hıza ulaştırıyor. 0'dan 200 km'ye 6.5 saniye, 300 km hıza ulaşmak için sadece 13.6 saniye gerekiyor. Maksimum hızı 420 km olan Chiron'un gövdesi tamamen karbon fiberden üretildi.