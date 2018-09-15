Sahibine 28.8 milyon dolar kazandıran araba

Klasik otomobiller gayrimenkul, hisse senedi ve altın gibi yatırım araçlarından daha fazla kazandırıyor. Bu yüzden klasik otomobillere yatırım yapan milyarderlerin sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde RM Sothbey's tarafından düzenlenen otomobil müzayedesi, büyük çekişmelere sahne oldu. Toplam 841 otomobilin el değiştirdiği müzayedede, 367.5 milyon dolar hasılat elde edildi.

Müzayedede en çok ilgi gören otomobil, koleksiyonerlerin peşinde koştuğu ve sadece 39 adet üretilen Ferrari 250 GTO oldu. 2000 yılında 7 milyon dolara satılan 1962 model Ferrari 250 GTO, 48.8 milyon dolara el değiştirdi. Microsoft'un eski yöneticisi otomobil koleksiyoneri Greg Whitten, bu satıştan 28.8 milyon dolar kazandı.

Şimdi Numerix'in başkanlığını yürüten Whitten, Ferrari 250 GTO'nun dünyanın en değerli üçüncü şirketi Microsoft'tun hisselerinden daha fazla kazandırdığı esprisini yaptı. Whitten'in koleksiyonunda 12 adet daha Ferrari olduğu söyleniyor.

Ferrari otomobil yarışları için 1962- 1964 yılları arasında 39 adet Ferrari 250 GTO üretti. 48,4 milyon dolara alıcı bulan otomobil, üretilen üçüncü Ferrari 250 GTO olmasıyla dikkatleri çekiyor. Pininfarina tarafından daha aerodinamik bir gövdeyle tasarlanarak 1964 yılında karoser üreticisi Scaglietti tarafından dönüştürülen dört otomobilden biri olma özelliğini de taşıyor.



ŞAMPİYONLAR KULLANDI

Ferrari 250 GTO'nun bu özel versiyonunun ilk sahibi İtalyan iş adamı Edoardo Lualdi-Gabardi, pistlerin ve tırmanma etaplarının en başarılı isimlerinden birisiydi ve 1962 İtalyan GT Şampiyonası'nda kendi sınıfında zafere ulaştı. Otomobilin ikinci sahibi Gianni Bulgari, 1963 Targa Florio'da klasman birincisi ve genel klasman dördüncüsü olurken, üçüncü sahibi Corrado Ferlaino ise klasman birinciliğini tekrar ederek, bir yıl sonra otomobilin geliştirilmiş gövdesiyle genel klasmanda beşinci oldu.