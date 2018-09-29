Otomobil festivali başlıyor

Türkiye'de bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı otomobil kültürü festivali, bugün Intercity İstanbul Park'da başlıyor. Merkezinde otomobil, motosiklet ve diğer motorlu araçlar olan V Weekend Motoring, sadece otomobil ve motosiklet tutkunlarına değil, 7'de 70'e herkese hitap ediyor.

Giriş ücretinin alınmayacağı etkinlikte, otomobilden motosiklet şovlarına, DJ performanslarından drift gösterilerine, ödüllü yarışmalardan eğlence dolu aktivitelere kadar her şeyi bulmak mümkün olacak.



NELER OLACAK?

Bine yakın aracın bir arada bulunacağı festivalde ayrıca DJ performansları, simülatörler, drift ve akrobasi gösterileri, seminerler, eğlenceli ve ödüllü yarışmalar ile çocuk eğlence alanları yer alacak.

Tam bir aile festivali havasında geçecek olan etkinlikler boyunca Intercity Silver Cup, Intercity Cup ve Caterham araçların yarıştığı Intercity Platinum Cup yarışları da yapılacak.

V Weekend Motoring kapsamında yer alan Intercity İstanbul Park pist günleri için internet sitesinden seans satın alanlar, pistte kendi otomobilleri ile tur atabilecekler.

Saat 10:00-18:00 arasında gerçekleşecek festival yarın da devam ediyor. Festivalde yer alacak etkinlik ve aktiviteler şöyle:

Klasikten egzotiğe, off-road'dan motorsporları takımlarına birçok farklı kulüp ve garajdan yüzlerce nadir araç görülebilecek.

Gösteri alanında iki gün boyunca, otomobil ve kamyon drift, motosiklet akrobasi, drift taxi, otomobil parade geçişleri, eğlenceli ve ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Yarış pistinde Intercity Silver, Intercity Gold Cup ve Intercity Platinum Cup yarışları yapılacak.

Intercity İstanbul Park Pist Günleri, Pist Taxi etkinlikleri, OPC Cup yarışları da var.

İki gün boyunca sektörel konuların işleneceği ve pratik güvenlik bilgilerini içeren seminerler izlenebilecek.

Food Truck konseptli farklı yeme / içme deneyimleri yaşanacak.

Yarış simülatörleri ve dronelar da festivalde yerini alacak.