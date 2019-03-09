Çinli otomobil casusları iş başında

Teknoloji casusları bu yıl 89’uncusu düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda da iş başındaydı. Rakip markaların en yeni modellerini, konsept otomobillerini tepeden tırnağa incelediler

İlk kez yıllar önce Cenevre Otomobil Fuarı'nda karşılaştım. Ellerinde ölçüm aletleriyle otomobilleri detaylı bir şekilde inceleyen Japonları görünce otomobilsever ya da basın mensubu olmadıklarını anladım. Küçük bir araştırma sonrasında bu kişilerin bir çeşit teknoloji casusu olduğunu öğrendim.

Fuarlara basın mensubu ya da firma temsilcilerinin kimliği ile giren casuslar bu şekilde kamufle oluyorlardı. Böylece asıl işleri olan teknoloji casusluğunu, gizlenmeden, herkesin gözü önünde korkusuzca yapabiliyorlardı. Rakip markaların geliştirdikleri teknolojiyi öğrenip kendi araçlarında taklit edebiliyorlardı.

Zamanla Japon teknoloji casuslarının yerini önce Güney Koreliler, sonra Çinliler aldı. Teknoloji casusları bu yıl 89'uncusu düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda da iş başındaydı. Rakip markaların en yeni modellerini, geleceğe ışık tutan vizyonlarını gösteren konsept otomobillerini tepeden tırnağa incelediler. Yetmedi altına yattılar. Civatadan, kapı koluna, amortisörden farlara kadar otomobilin en ince detaylarının fotoğraflarını çektiler. Ölçüm yapıp, not aldılar.

Adapazarı'nda üretilen yeni Toyota Corolla Sedan da bu casusluktan nasibini aldı. Çinli casuslar, baştan aşağı yenilenen Corolla Sedan'daki detayları acele etmeden uzun uzun incelediler.

Bir başka casus grubunu Mercedes-Benz standında gördüm. Mercedes- Benz'in kompakt sınıftaki sportif modeli CLA Shooting Brake versiyonunu inceliyorlardı.

Otomobil markaları ile tüketicilerin en önemli buluşma noktaları olan fuarlar son yıllarda kan kaybediyor. Birçok marka otomobil fuarlarına katılmıyor. Bu eğilim devam eder, daha çok sayıda firma fuarlara katılmazsa teknoloji casuslarının işi zorlaşacak. Rakiplerinin henüz satışa sunulmayan yeni modellerini ve konsept otomobillerini incelemek için farklı yöntemler bulmak zorunda kalacaklar.



Taklitten teknoloji üretimine

Son yıllarda Çin otomotiv sanayindeki gelişme dikkat çekici. Düne kadar Batılı rakiplerini taklit eden Çinli otomobil markaları, bugün kendi teknolojilerini ve modellerini geliştirebiliyor. Bu önemli değişimde ise Çinli otomotiv casuslarının önemli rolü var.