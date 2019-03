Çiftlerin yatak kavgasına otoculardan çözüm

Evli çiftlerin yataktaki yer kapma kavgasına otomobil dünyası çözüm buldu. Ford’un geliştirdiği ‘Şerit Hizalayan Yatak’ ile çiftlerin yatakta kendi alanlarını koruma mücadelesi sona erecek

Dünyada 'uyku boşanması' yani evli çiftlerin ayrı yataklarda uyuma trendi giderek yaygınlaşıyor. Bunun nedeni ise çiftlerin yataktaki yer kapma kavgası. Yatakta kendi alanını 'fazla yer kaplayan' eşinden korumaya çalışıp uykusuz kalan çiftler, bu yönteme başvuruyor.

Yapılan araştırmalar çiftlerin dörtte birinin tek başınayken daha iyi uyuduğunu gösteriyor. Ayrıca uyku kaybı evde, işte, yolda kaza ve yaralanma riskini artıyor. İşte tüm bu sonuçlar 'uyku boşanması' yönteminin neden popüler olduğunu gösteriyor.

Ancak bu trendi cazip bulmayan çiftlerin sorununa bir otomobil markası çare oldu. Ford'un geliştirdiği 'Şerit Hizalayan Yatak' ile çiftlerin yatakta kendi alanlarını koruma mücadelesi sona erecek.



OLMASI GEREKEN YERE GETİRİYOR

Sistem, çiftlerden biri yatakta kendi tarafından uzaklaşırsa çalışmaya başlıyor. Basınç sensörleri ile entegre taşıyıcı bant kişiyi nazikçe olması gereken yere geri getiriyor. Bu yeni teknoloji sayesinde yatakta daha fazla yer kaplayan uykucular kendi alanlarında uyumaya devam ediyor. Böylece, tartışmalar sona eriyor. Çiftlerin uykusuzluk sorunu bitiyor. Sabah dinlenmiş şekilde uyanıyorlar.

Bu yeni yatağa Ford'un Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı adını verdiği teknoloji ilham oldu. Yol çizgilerini takip eden kamera bazlı sistem, sinyal verilmeden şerit dışına çıkıldığında önce sürücüyü uyarıyor.

Sürücüden tepki alınmadığında ise direksiyona hafifçe tork uygulayarak aracın şeridinde güvenli şekilde gitmesine destek olup sürücünün istem dışı bir şekilde şeridinden ayrılmasını engelliyor.

Evlilik kurtaran bu yatak şimdilik bir prototip. Ancak üretilirse çok müşterisi olacağı kesin.



İNSANLAR UYURKEN SAVUNMASIZ

Bağımsız uyku uzmanı ve How to Sleep Well (Nasıl İyi Uyunur) kitabının yazarı Dr. Neil Stanley, "Aynı yatağı paylaşan çiftlerin çoğunlukla tek kişilik bir yatakta bir çocuğun sahip olduğundan daha az alanı bulunuyor. İnsanlar uyurken en savunmasız halindedir, bu nedenle bir şey ya da birisi beklenmedik şekilde bize dokunduğunda uyanmaya programlıyız. Birisi yatakta sizin tarafınıza doğru hareket ettiğinde bu savunma mekanizması devreye girer ve diğer kişi uyumaya devam ederken sizin uykunuz bölünür. Bu yüzden ilişkilerin bozulduğunu dahi gördüm" diyor.